Jetzt rückt in Eching das Ärztehaus in den Blick

Auch in den nächsten Jahren dürften dem Echinger Bürgermeister Siegfried Luge die Herausforderungen nicht ausgehen. Unter anderem denkt er an eine Erweiterung des erst 2014 eingeweihten Gesundheitszentrums.

Plus Rück- und Ausblick: Der Echinger Bürgermeister Siegfried Luge ist der älteste Rathauschef im Landkreis. Der 77-Jährige hat auch 2021 viel vor.

Von Gerald Modlinger

Mit einer gut gefüllten Kasse geht es in der Gemeinde Eching ins neue Jahr. Nicht nur, aber auch wegen der Corona-Situation im zu Ende gehenden Jahr ist es mit manchem geplanten gemeindlichen Vorhaben nicht so schnell vorangegangen wie vorgesehen. Zwei Projekte seien aufgrund der Corona-Erfahrungen noch einmal neu durchdacht worden, wie Bürgermeister Siegfried Luge in seinem Rück- und Ausblick erläutert.

In jedem Fall liegt ein großer Teil der eigentlich für 2020 im Haushalt verplanten Gelder noch auf der hohen Kante der Gemeinde. Neues Feuerwehrauto, Anbauten an Kindergarten und Sporthalle, neue Aussegnungshalle und eine Urnenwand, Umbau der alten Schule in ein Begegnungszentrum – all das war im Haushalt mit Kosten von insgesamt rund zwei Millionen Euro vorgesehen, doch benötigt wurde das Geld nicht. Warum? „Bei zwei Bauvorhaben hat es wegen Corona neue Überlegungen gegeben“, erklärt der Bürgermeister: So soll – Stichwort Abstände – der Speisesaal im Kindergarten größer geplant werden, ebenso die Aussegnungshalle, die zudem immer häufiger die Kirche als Ort für Trauerfeiern ersetze.

Bei der Sporthalle geht es auch um den Brandschutz

Die Ausschreibung für das neue Löschfahrzeug solle nun im Januar rausgehen, wobei Luge nicht damit rechnet, das Fahrzeug vor 2022 geliefert zu bekommen. Bei der Sporthallenerweiterung sei in diesem Jahr nicht viel passiert, weil dabei auch der Brandschutz verbessert werden müsse. Da gelten inzwischen ganz andere Regelungen als zur Erbauungszeit, erklärt der Bürgermeister.

De Erweiterung der Echinger Sporthalle bleibt auch 2021 ein Thema. Bild: Thorsten Jordan/Archiv

„Corona hat uns im Griff gehabt“, blickt Luge zurück. Die alljährliche Kunstausstellung im Rathaus konnte im März gerade noch abgehalten werden, bevor dann das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Eching zum Erliegen gekommen sei. Die alle fünf Jahre stattfindende Festwoche fiel aus, sie soll aber, das ist zumindest der Plan, vom 9. bis 13. September 2021 nachgeholt werden. Ansonsten ist man aber in Eching vorsichtig, was die Planungen für 2021 betrifft. „Für das nächste Jahr haben wir keinen Veranstaltungskalender aufgestellt, weil wir nicht wissen, wo es hingeht“, sagt Luge. Er blickt aber nicht pessimistisch in die Zukunft, auch deswegen, weil Eching bislang ganz gut durch die Krisenzeit kommt. „Die finanzielle Situation ist so, dass der Einbruch nicht so gravierend ist, weil unsere Gewerbebetriebe nicht so sehr von Corona betroffen sind.“ Allerdings werde es auch Eching 2021 und 2022 bei der Einkommensteuer „erwischen“.

In Eching wird gerne gefeiert. Doch im zu Ende gehenden Corona-Jahr musste auch die alle fünf Jahre stattfindende Festwoche ausfallen. Unser Bild entstand bei der Festwoche 2010. Bild: Romi Löbhard/Archiv

Während es im Dorf, das sonst ein reges Vereinsleben aufweist, ruhig blieb, war am Ammersee umso mehr los. In Zeiten von Reise- und Ausgangsbeschränkungen wurden die Naherholungsgebiete zeitweise überrannt. Am Kaaganger herrschten chaotische Verkehrsverhältnisse. Lösungen wurden andiskutiert, zu Resultaten sei man nicht mehr gekommen, als gegen Jahresende neuerliche Corona-Beschränkungen größere Besprechungsrunden erschwerten, wie Luge anmerkt.

Die Gesellschaft vermisste der Bürgermeister im zu Ende gehenden Jahr

Er selbst habe für sich keine allzu großen Einschränkungen wahrgenommen. „Ich war immer im Dorf präsent“, blickt er auf das erste Corona-Jahr zurück, „den Kontakt zu den Bürgern habe ich erhalten, auch mit den alten Bürgern habe ich mich in Verbindung gesetzt und gefragt, ob sie Hilfe brauchen.“ Vermisst habe er aber die großen und kleinen Geselligkeiten, sagt Luge.

In jedem Fall kann Corona den Tatendrang des Echinger Bürgermeisters nicht wirklich bremsen, der schon die nächsten Vorhaben im Blick hat. Sechs Jahre nach dessen Eröffnung denkt Luge über eine Erweiterung des Gesundheitszentrums nach, „das aus allen Nähten platzt“. Zudem könnte sich noch die eine oder andere Praxis in dem Ärztehaus mit Apotheke ansiedeln. Auch die zwei geplanten neuen Wohnbaugebiete am Hang und an der Greifenberger Straße würden weiter vorangetrieben: „Da sind wir jetzt auch so weit, dass wir in die Endverhandlungen zum Kauf kommen.“

Für einen Nachfolger soll schon noch was übrig bleiben

Luge ist inzwischen fast 25 Jahre Bürgermeister. Mit 77 Jahren ist er der älteste Rathauschef im Landkreis und der älteste CSU-Bürgermeister in Bayern, wie er hinzufügt. Dass er 2020 noch einmal kandidierte, begründete Luge damit, dass er ja einige begonnene Vorhaben zu Ende bringen wollte. Bei dem, was er sich für die Zukunft vornimmt: Könnte es 2026 wieder so sein, dass noch einige angefangene Projekte erledigt werden müssen? „Nach dieser Wahlperiode bleibt für meinen Nachfolger noch genügend übrig“, antwortet Luge auf diese Frage.

