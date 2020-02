Jetzt stehen in Schondorf doch Wahlplakate an den Straßen

Plus Die CSU schert aus einem „Gentlemens’ Agreement“ aus. Die Reaktion der Grünen lässt nicht lange auf sich warten.

Zur Landtagswahl 2018 waren sie in Schondorf das erste Mal im Einsatz: Plakatwände für Wahlwerbung statt vieler einzelner Plakatständer im ganzen Ort. Nun stehen trotzdem wieder Plakatständer in Schondorf, aufgestellt von CSU und Grünen. Wie es dazu kommen konnte, war jetzt Thema im Gemeinderat.

„Eine unschöne Geschichte“, sagte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) bei der Sitzung. Mit den Fraktionen hatte man sich seinerzeit darauf verständigt, dass nur an den Plakatwänden, die an fünf Standorten in Schondorf stehen, geworben wird. Bisher hatten sich laut Herrmann alle Parteien daran gehalten, wenn sie von der Gemeinde auf die Vereinbarung aufmerksam gemacht wurden. Rein rechtlich kann, und das war von Anfang an bekannt, zusätzliche Wahlwerbung mit Plakatständern sechs Wochen vor der Wahl nicht verhindert werden. Zusätzlich zu den Plakatwänden sind noch je ein Großplakat an den beiden Ortseingängen erlaubt, die aber auch beantragt werden müssen.

Die Grünen zogen am Tag darauf nach

Am Samstag vor einer Woche stellte die CSU in Schondorf die ersten Plakatständer auf, um für Bürgermeisterkandidatin Bettina Hölzle und die Gemeinderatskandidaten zu werben. Daraufhin zog der Ortsverband der Grünen am Sonntag nach, errichtete 15 kleine Ständer und plakatierte an zwei privaten Gartenzäunen, erklärte Helga Gall (Grüne). In einer Stellungnahme erläuterte Andreas Böttcher vom CSU-Ortsverband die Hintergründe: „Amtsinhaber haben einen gewichtigen Vorteil bei einer Wahl – die Bekanntheit“. Daher habe sich der Ortsverband entschieden, Plakate aufzuhängen, „um den Bürger zu informieren, dass es auch Alternativen gibt.“

In der Sitzung erklärte Wolfgang Schraml (Freie Wähler), dass seine Gruppierung da nicht mitmachen werde, auch wenn es vielleicht von Nachteil für seine Gruppierung sei. Man werde nur auf den Wänden Plakate kleben. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass sich nun Gruppierungen nicht an das seinerzeit nach vielen Diskussionen im Gemeinderat beschlossene „Gentlemens’ Agreement“ gehalten haben. Auch Gall war enttäuscht, dass „es kein Miteinander“ gibt. Einen größeren Platzbedarf für die größeren Parteien auf den Wahlwänden sieht Wolfram Häberle (CSU). Hier sollte der Platz prozentual vergeben werden und nicht für alle Gruppierung gleich sein. Darüber hätte man reden können, meinte Herrmann, aber ein solches Gespräch habe nicht stattgefunden. Die CSU hätte die anderen Gruppierungen zumindest im Vorfeld informieren müssen, dass sie zusätzlich Plakatständer aufstellen will, ärgerte sich Herrmann. „Über die Plakatwerbung wurden auch die Grünen telefonisch informiert“, schreibt Böttcher in seinem Statement. Das rasche Nachziehen der Grünen sieht er als Beleg dafür.

Die Abmachung gleich wieder ganz kippen?

Im Gemeinderat gab es auch Stimmen, die Regelung mit den Plakatwänden wieder zu kippen. „Alte Plakate hängen von den Wänden“, monierte Stefan Birkner (CSU) den Zustand der gemeindlichen Plakatwände. Michael Deininger (SPD) beantragte, die unschönen Wände gleich zu entfernen und diese bei besonderen Anlässen den Vereinen zur Verfügung zu stellen. Wenn sich nicht einmal die im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen an die Vereinbarungen halten, könnte dies nicht von anderen Parteien verlangt werden. Sein Antrag wurde mit 9:3 Stimmen abgelehnt.

Die Schondorfer Plakatierungspraxis und die großen Plakatwände hatten übrigens auch schon bei der Landtagswahl 2018 für Aufsehen gesorgt: Wahlwerbung: In der Seeanlage steht eine „neue Berliner Mauer“