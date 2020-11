16.11.2020

Jetzt wird im Luna Park gehüpft

Auf dem Spielplatz am Lech in Landsberg gibt es jetzt ein Trampolin

Der Spielplatz im Luna Park, malerisch am Lech und mitten in der Altstadt gelegen, hat eine neue Attraktion: ein Trampolin mit den Maßen 1,5 mal 1,5 Meter.

Die Frage, ob man den Spielplatz an der Lechstraße nicht aufwerten könne, brachte laut Pressemitteilung Martin Heim, einen Bürger aus Landsberg, auf eine Idee – und sein Vorschlag stieß bei der Stadt sofort auf offene Ohren. „Landsberg bietet mit dem Abenteuer-, Ritter-, Feuerwehrspielplatz eine Fülle von Spielmöglichkeiten im Freien. Für unsere Kinder ist es gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig, sich im Freien austoben zu können. Jedoch hatte bislang kein Spielplatz ein Trampolin“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Möglich gemacht hat das Trampolin eine Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen über 7000 Euro.

Das Trampolin wurde vom Bauhof aufgestellt und sicher im Boden verankert. Vor Kurzem wurde es offiziell übergeben und stellvertretend für alle hüpfbegeisterten Kinder probierten der vierjährige Milan und die zweijährige Finja es gleich aus. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bedankte sich bei dem stellvertretenden Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen, Lorenz Ellmayer, für die Spende: „Sie haben damit einen großen Wunsch vieler Kinder in Erfüllung gehen lassen. Gerade in der jetzigen Zeit sind Spaß und Bewegung an der frischen Luft ideal, um die Immunabwehr zu stärken. Durch Hüpfen auf dem Trampolin gelingt das ganz spielerisch.“

Da die Spende die Anschaffungskosten des Trampolins sogar übertraf, kann der Restbetrag nun verwendet werden, um das Klettergerät auf dem Spielplatz am Galgenweg zu erneuern. (lt)

