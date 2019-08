vor 17 Min.

Jetzt wird in Landsberg die Mietpreisbremse gezogen

Menschen, die in Miete wohnen, müssen heute vor allem in Landsberg (Bild), Dießen und Kaufering deutlich mehr bezahlen als noch vor wenigen Jahren. Hier gilt seit Mittwoch die sogenannte „Mietpreisbremse“.

In Landsberg, Dießen und Kaufering gelten seit Mittwoch für Vermieter neue Regeln. Bei Haus & Grund erwartet man aber keine großen Auswirkungen auf die Marktlage, aber mehr Arbeit für Juristen und Gutachter.

Von Gerald Modlinger

Auch im Landkreis Landsberg ist seit Mittwoch die sogenannte „Mietpreisbremse“ wirksam. Sie gilt in Gebieten mit „angespanntem Wohnungsmarkt“. In solchen Gebieten sind folgende Bedingungen gegeben: Die Mieten steigen deutlich stärker als im Durchschnitt, die Mietbelastung der Haushalte übersteigt den Durchschnitt deutlich, die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit erforderlicher Wohnraum geschaffen wird oder es besteht ein geringer Leerstand bei großer Nachfrage. Im Landkreis Landsberg fallen drei Kommunen darunter, in denen rund 40 Prozent der Landkreisbevölkerung leben: Landsberg, Dießen und Kaufering. Auf viele Mietwohnungen im Landkreis die Mietpreisbremse angewendet werden kann, ist nicht so leicht zu beziffern, beim Haus- und Grundbesitzerverein liegen dazu jedenfalls keine Daten vor.

Welche Maßnahmen stoppen die Mieterhöhung?

Drei Bestimmungen sollen die mietpreisbremsende Wirkung entfalten: Zum einen darf in solchen Gebieten bei einer Neuvermietung die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent übersteigen. Zum anderen dürfen bei bestehenden Mietverhältnissen die Mieten in drei Jahren nur noch höchstens um 15 statt der sonst maximal möglichen 20 Prozent erhöht werden. Ausgenommen davon sind Neubauten und Wohnungen, die in erheblichem Maße saniert worden sind. Daneben müssen Vermieter eine verlängerte Sperrfrist bei Eigenbedarfskündigungen hinnehmen.

Wohnungseigentümer sehen das entspannt

Allzu große Wirkungen in Landsberg, Dießen und Kaufering erwartet man von der Regulierung jedoch zumindest beim Haus- und Grundbesitzerverein nicht. „Wir sehen das entspannt“, sagt Vorsitzender Florian Kappes, der rund 1800 Wohnungseigentümer im Landkreis vertritt. Und er stimmt der Zielsetzung der Mietpreisbremse auch dem Grunde nach zu: „Wir sehen auch, dass Auswüchse verhindert werden müssen, wo Leute echt Kasse machen mit der Wohnungsnot.“ Extreme Mietererhöhungen geschähen jedoch eher in städtischen Räumen, dagegen in einem eher ländlichen Raum „extrem selten“.

Das Wohnen ist teurer geworden

Spürbar ist jedoch schon, dass das Wohnen in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden ist. Bei einer für Landsberg von Haus & Grund definierten Musterwohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche sei man im vergangenen Jahr noch von einer Kaltmiete von 8 bis 9,50 Euro ausgegangen, in diesem Jahr von 8,50 bis 10 Euro.

Bei jedem Vertrag eine juristische Beratung

Auswirkungen könnte die Mietpreisbremse eher auf die Mieter- und Vermieterorganisationen und die Justiz haben. Die neuen Bestimmungen seien für diese ein „Arbeitsbeschaffungsprogramm“, meint Kappes. „Ohne Rechtsberatung kann man heute schon fast keinen Mietvertrag mehr abschließen“, sagt Kappes und verweist dabei auch auf die steigende Mitgliederzahl seines Verbands: „Wir haben im Jahr über 100 Neuaufnahmen.“

Sollte es mit Verweis auf die Mietpreisbremse zu Konflikten zwischen Vermieter und Mieter kommen, könnte ein Streitpunkt sein, was denn die „ortsübliche Vergleichsmiete“ ist, an der sich die Mietpreisbremse orientiert.

Einen offiziellen Mietspiegel gibt es im Landkreis nicht. Ersatzweise führen Haus & Grund und Mieterverein Mietpreissammlungen. „Wir haben 1200 Vergleichswerte von der Ein-Zimmer-Wohnung in Landsberg bis zum Einfamilienhaus in Dießen“, erklärt Kappes. Der Haken an der Geschichte: Die Daten der Verbände sind nur für organisierte Eigentümer und Mieter zugänglich. Geht es vor Gericht, werde oft über die Aussagefähigkeit dieser Sammlungen in Bezug auf den konkreten Fall gestritten, sodass am Ende gerichtliche Gutachter tätig werden.

Der entscheidende Punkt für die Entwicklung der Mieten sei das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, betont Kappes. Doch insbesondere der Bau von sozial geförderten Wohnraum sei für Investoren wenig interessant. Das Nachverdichten stoße oft auf Widerstand bei Nachbarn oder werde durch die Bauvorschriften erschwert. Zudem sei aber auch festzustellen, dass die Neubaupreise stärker stiegen als die Mieten. Bei manchen Neubauwohnungen in Landsberg werde sich momentan noch schwertun, eine Miete zu erzielen, die einen angemessenen Anlagezins erwirtschafte, so die Einschätzung von Kappes.

Mehr zum Thema finden Sie hier: Steigen die Mietpreise in der Region weiter so rasant?

Themen Folgen