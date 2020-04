Josef Lutzenberger hört auf: Utting war immer sein Maßstab

Plus Nach zwölf Jahren im Amt hört Josef Lutzenberger als Bürgermeister in Utting auf. In den Ruhestand geht er aber nicht.

Nach zwölf Jahren als Bürgermeister von Utting wird Josef Lutzenberger „privat“ und die Amtsgeschäfte übernimmt Florian Hoffmann. Privat heißt privat, und da zieht „Joe“, wie er in Utting gern genannt wird, eine strikte Trennlinie: Während er für Geschäftliches immer zu einer Auskunft bereit ist, bleibt das Private der Öffentlichkeit verborgen. Und so bleibt es auch Lutzenbergers Geheimnis, wie er künftig die frei gewordene Zeit privat nutzen wird.

Doch ist anzunehmen, dass die neue Buddha-Statue, die der Gemeinderat ihm in seiner letzten Sitzung geschenkt hat, eine Rolle spielen wird. Auch in seinem Amtszimmer hing ein Bild des Buddha und hat vielleicht mit seiner beruhigenden Wirkung zu manch bedachter Entscheidung geführt. Wie die, ein Vorkaufsrecht für das Schmucker-Anwesen mit über 20 Hektar Grund und Boden zu erwirken. 12.000 Quadratmeter davon liegen zentral in Utting; dort wird die Gemeinde 88 Wohnungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen errichten und damit die Zahl der gemeindlichen Wohnungen auf 142 erhöhen.

Ein Beamter, der sich nicht geschont hat

Jahr für Jahr sei es in Utting für ihn vergnüglicher geworden, „und das hat gar nicht so wenig damit zu tun, dass Sie dem Dorf dienen“, sagte in Lutzenbergers letzter Gemeinderatssitzung ein Bürger, der vor einigen Jahren nach Utting gezogen ist. „Ich konnte immer sicher sein, dass Sie einen Maßstab haben, und der heißt Utting. Sie sind zwar ein Beamter, aber geschont haben Sie sich nicht“, so der Redner weiter. Wie so manches, was als Bürgermeister auf einen einprasselt, nahm Lutzenberger diese Lobesworte fast stoisch entgegen, was in ihm dabei vorging, wissen vermutlich nur Nahestehende. Aber ein wenig heiser war er danach bei seinen ersten Worten schon.

Unter Lutzenberger wurde in Utting vieles erreicht, wobei er stets betont, dass dies nur aufgrund einer guten Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Verwaltung, Bürgern und Fachleuten möglich war. Planerische Konzepte wurden entwickelt, so für das Seeufer oder das Ortsentwicklungskonzept. Einiges, was heute in Utting selbstverständlich erscheint, wurde auf den Weg gebracht, darunter Kindergarten und -krippe in Holzhausen, Kinderhort und Räume für die Mittagsbetreuung an der Schule und die Sanierung des denkmalgeschützten Schulhauses. Weiterhin sind zu nennen Brückenbauten und -sanierungen, Hochwasserschutz durch ein neues Rückhaltebecken westlich von Utting, Straßenbau sowie ein bachbegleitender Wanderweg im Tal des Lebens, und Tempo 30 auf allen Ortsstraßen. Gelungen ist es auch, einen zweiten Vollsortimenter wieder ins Dorf zu holen und Glasfaser und Erdgas nach Utting zu bringen.

So begann in Utting die Ära Lutzenberger vor zwölf Jahren: Josef Lutzenberger am Abend der Stichwahl mit Anhängern von der GAL. Bild: Stephanie Millonig/Archiv

Weit der Zeit voraus – 2008 – untersagte Uttings „Grüner Bürgermeister“ die Verwendung von Glyphosat durch den Bauhof. Gleichzeitig wurden 46.000 Quadratmeter innerörtliche gemeindliche Flächen entwickelt und zum Teil als Blühwiesen eingesät. Unter Lutzenberger gelang der Einstieg in die Städtebauförderung, die die Gemeinde seit zehn Jahren anstrebt. 600.000 Euro Fördergelder wurden bereits in Aussicht gestellt. Auch die Auswirkungen des Klimawandels hatte Lutzenberger im Blick – inzwischen wurde der Gemeindewald zu 60 Prozent umgebaut. Tausende von Bäumen, insbesondere Tannen, Buchen, Eichen, Wildkirschen und Elsbeeren wurden dafür gepflanzt.

Ein Projekt entwickelte sich nicht so weit wie gewünscht

Ein Projekt, das dem 62-Jährigen noch am Herzen lag, konnte er nicht mehr bis zum gewünschten Stand bringen: Noch immer liegt kontaminierter Boden in der sogenannten Dreiecksfläche im Summerpark, auf der ein Mehrgenerationenspielplatz entstehen soll. Jedoch hat die Bodensanierung nun begonnen.

Zwar legt Lutzenberger die Amtsgeschäfte nun in die Hände eines Jüngeren, er steigt damit aber nicht aus dem Berufsleben aus. Künftig wird er die Schulleitung der Beruflichen Schulen Landsberg verstärken.

