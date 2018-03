vor 53 Min.

Jubiläum: Alles bio oder was?

Der Biomarkt La Vida in Utting hat sich in den vergangenen 50 Jahren vom Minireformhaus zum großen Supermarkt entwickelt. Unser Foto zeigt das Team des Biomarkts.

Der Biomarkt La Vida in Utting hat sich in 50 Jahren vom Minireformhaus zum großen Supermarkt entwickelt. Sylvia Haslauer hat die Entwicklung von Anfang an mitgemacht.

Von Silke Feltes

Bio boomt, keine Frage. Und das seit Jahren. Bio ist angesagt. Sozialer Status lässt sich heute auch daran erkennen, wie bewusst man einkauft. Regional, nachhaltig, saisonal. Bio ist cool. Schon kleine Kinder sagen selbstbewusst „ich habe eine Weizenallergie“ und knabbern fröhlich an ihren Dinkelhonigstangen, Reiswaffeln oder sonstigen Dingen aus dem Bioladen.

Heute gibt es alles

Heute gibt es alles, was das Herz, die Haut oder der Magen begehrt auch im Biosupermarkt, von der Sahneschnitte über Teebeutel mit pinkem Einhornlogo bis hin zur Tiefkühlpizza. Und die allermeisten Menschen wissen, dass sie sowohl sich wie auch der Umwelt Gutes tun, wenn sie Bio einkaufen. Das sah vor 50 Jahren ganz anders aus. Da hatten die meist kleinen Läden aus der Reformhausbewegung ein eher angestaubtes Image. Menschen mit langen Haaren, selbst gestrickten Pullis und Filzpantoffeln verkauften selbst gemachte Müslis oder merkwürdig aussehende Gesundheitsprodukte, das Gemüse strotzte noch vor Ackererde und die meisten Kunden waren entweder überzeugte Anthroposophen oder hatten vielfältige Krankheitsbilder. Heute sind Biomärkte helle, freundliche Wohlfühlorte, oft mit einem kleinen Café oder einer Kinderspielecke.

Über eine Anzeige auf den Laden gestoßen

Eine, die die gesamte Entwicklung der Biobewegung miterlebt und mitgestaltet hat, ist Sylvia Haslauer vom „La Vida“ Biomarkt in Utting. Sie ging gerade in die erste Klasse, als ihre Mutter Ursula Oberndörfer 1968 den kleinen Reformhaus-Laden „Im Gries“ übernahm. Der Vater, Redakteur bei der Donauwörther Lokalzeitung, fiel wegen einer schweren Krankheit aus, die Mutter las im „Reformhauskurier“ eine Anzeige aus Utting und hoffte, mit dem Umzug und der Übernahme des Ladens die Familie ernähren zu können.

Der nur 13 Quadratmeter große Laden war zuvor aus einer buddhistisch-vegetarischen Einkaufsgemeinschaft entstanden, aber das kenne sie nur vom Hörensagen, so Sylvia Haslauer. Später arbeitete der Vater wieder als Chefredakteur der Starnberger Ausgabe der Süddeutschen, und Ursula Oberndörfer hatte ihre Berufung gefunden. Fortan wurde sie zu Uttings inoffiziellen Beraterin in allen Gesundheitsfragen.

Zu einem gesunden Leben bekehren

„Anstatt gleich den Magensaft von Salus zu verkaufen“, so erzählt die Tochter, fragte die ausgebildete Krankenschwester erst mal nach der Ernährung und riet zum Verzicht von Weißmehl und Zucker. „Nicht alle wollten das damals hören, aber meine Mutter hat mit Leib und Seele versucht, zu einem gesunden Leben zu bekehren.“ Sylvia Haslauer erinnert sich auch noch, wie sie und ihr acht Jahre jüngerer Bruder nachmittags das Müsli selber gemischt haben. Im Laufe der Jahre vergrößerte sich der Laden durch diverse Umzüge bis er schließlich 2011 in die heutigen 220 Quadratmeter großen Räume an der Schondorfer Straße zog. Schon draußen locken bunte Fahnen, drinnen wirkt alles familiär-gemütlich, täglich wird gekocht, im Sommer kann man auch im kleinen Garten hinter dem Laden sitzen.

Heute arbeiten neben Sylvia Haslauer und ihren beiden Töchtern Dominique Sarring und Anna Haslauer 15 (Teilzeit-)Angestellte im Laden und verkaufen rund 5000 zertifizierte Bioprodukte. Besonders stolz ist die Chefin auf die vielen neuen Möglichkeiten in ihrem Laden verpackungsfrei einkaufen zu können. Nudeln, Müsli, Nüsse, Linsen, Olivenöl und einiges mehr kann, unter der Einhaltung strenger Hygienevorschriften, in mitgebrachte Gefäße gefüllt werden. „Meine Mutter hätte sich gefreut,“ entsprach das doch ihren strengen Vorstellungen von einer (umwelt-) bewussten Lebensweise. Ursula Oberndörfer ist im vergangenen Jahr mit 80 Jahren gestorben und kann das 50. Firmenjubiläum nicht miterleben. Gefeiert mit allerlei Angeboten, Events und Programm.

Das genaue Programm der „La Vida Jubelwochen“ vom 9. April bis zum 5. Mai findet sich auf der Website www.biomarkt-lavida.de.