Jubiläum: Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft feiert

Die Veteranen - und Soldatenkameradschaft Untermühlhausen besteht seit 100 Jahren. Was zu diesem Anlass geboten ist.

Vor 100 Jahren wurde die Veteranen- und Soldatenkameradschaft in Untermühlhausen gegründet. Deswegen wird am Sonntag gefeiert. Wir informieren was geplant ist.

Die Mitglieder der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Untermühlhausen feiern am Sonntag, 13. Oktober, das 100-jährige Bestehen des Vereins. Zum Auftakt findet um 9 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Benedikt statt. Nach dem Gottesdienst werden die Gemeinde und die Veteranen- und Soldatenkameradschaft mit einer gemeinsamen Kranzniederlegung am Ehrendenkmal den Gefallenen und Vermissten gedenken.

Die Kameradschaft hat 65 Mitglieder

Der Vorsitzende des Vereins Manfred Deininger sagt: „Wir müssen das Andenken an unsere Gefallenen hochzuhalten. Dies ist zugleich Verpflichtung, dem Frieden zu dienen und der unschuldig gefallenen Soldaten und den Opfern der Kriege zu gedenken. Vergeben, aber nicht vergessen, ja erinnern.“ Aus diesem Grunde stünden die Vereinsmitglieder – aktuell sind es 65 – während der Feier auch am Kriegerdenkmal, so Deininger.

Nach dem Gottesdienst und der Kranzniederlegung sind die Gäste zum gemütlichen Beisammensein im Untermühlhausener Pfarrstadl eingeladen. Umrahmt wird die Veranstaltung durch die Musikkapelle Hohnsolgen sowie einen Festvortrag von Professor Ferdinand Kramer über die Historie des Vereins. Dazu sind die Dorfgemeinschaft und alle umliegenden Veteranenvereine mit ihren Fahnenabordnungen eingeladen. (lt)