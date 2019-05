vor 21 Min.

Jubiläum auf der Landsberger Hütte

Nicht nur der Deutsche Alpenverein feiert in diesem Jahr, sondern auch die Sektion Landsberg. Handwerker und Ehrenamtliche richten das Heim im Tannheimer Tal her.

Seit Kurzem wechseln sich an der Landsberger Hütte Elektriker, Trockenbauer, Heizungsmonteure, Maurer und Schreiner ab: Gemeinsam mit ganzen Gruppen von Mitgliedern der Alpenvereinssektion (AV) Landsberg machen sie laut Pressemitteilung die „altehrwürdige“ Landsberger Hütte hoch droben über dem Tannheimer Tal fit für die neue Bergsaison und für das weitere Hüttenleben. Am Freitag, 7. Juni, ist Saisonstart.

Handwerker und Helfer werden – abenteuerlich, aber zugelassen – in zwei kleinen, offenen Materialgondeln hinaufgebracht. Denn die Hütte zu Fuß zu erreichen, war in den vergangenen Wochen aufgrund der Schneemassen und der Lawinengefahr nicht möglich. Die Zeit drängt: Die Hütte soll rechtzeitig zum Beginn des Bergsommers Ende Mai fertig sein, wenn wieder Scharen von Wanderern, vor allem aus dem bayerisch-schwäbischen Alpenvorland kommen, von den vielen Sommertouristen aus dem Tannheimer Tal ganz zu schweigen, die sich nach einem zweistündigen Aufstieg vom Vilsalpsee mit einer Hüttenjause mit Blick auf Schochen-, Lachen- und Steinkarspitze belohnen.

Im September wird groß gefeiert

Der Brandschutz mit seinen strengen Auflagen gab den Anstoß für eine durchgreifende Sanierung der Hütte, die 2019 ihren 90. Geburtstag feiert. In einer ersten Stufe werden heuer zwei der drei Gaststuben komplett saniert, ferner erhält die Hütte eine neue Küche, teilt die Sektion mit. Bereits im Herbst 2018 wurde eine umweltfreundliche Pellet-Heizung eingebaut. Weitere Stufen der Sanierung und Renovierung sollen in den nächsten Jahren folgen, insbesondere der Schlaf- und Sanitärräume.

Jochen Metzen ist als Zweiter Vorsitzender der Sektion Landsberg mit dem Großprojekt „Hüttensanierung“ betraut: „Hüttenleben ist heute halt etwas ganz anderes als vor Jahrzehnten. Auch Bergler wollen auf Gastlichkeit und gemäßigten Komfort nicht verzichten.“ Die Hütte in neuem Glanz, ein junger Hüttenwirt und das alles in der Traumkulisse der Tannheimer Berge mit zahllosen Tourenmöglichkeiten, das sind laut Pressemitteilung Garanten dafür, dass die Landsberger Hütte einer der beliebtesten Hüttenstützpunkte in den Allgäuer Alpen ist und bleiben wird.

Nicht nur der Deutsche Alpenverein hat Geburtstag

Von 20. bis 22. September feiern die Mitglieder der Alpenvereinssektion Landsberg den 90. Geburtstag „ihrer“ Hütte mit einem reichhaltigen Programm. Alle Landsberger Bergfexe seien droben willkommen, schreibt der Verein.

Das Hüttenjubiläum beschließt das große Jubiläumsjahr 2019 der AV-Sektion Landsberg. Bereits am letzten Juni-Wochenende wird sich die heuer genau 130 Jahre alte Sektion mit ihrem breiten Sommer- und Winterangebot der Landsberger Bevölkerung präsentieren. Und außerdem gibt es ein weiteres Jubiläum: Der Dachverband, der Deutsche Alpenverein, besteht 2019 seit genau 150 Jahren. (lt)

