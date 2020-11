06:02 Uhr

Jubiläum in Landsberg: 40 Jahre Heimerer Schulen

Plus Die Heimerer Schulen Landsberg wurden vor 40 Jahren gegründet. Rund 200.000 Absolventen gab es seither. Was Juniorchef Adrian Heimerer aktuell Sorge bereitet.

Von Dagmar Kübler

Am Donnerstag feiern die Heimerer Schulen Landsberg ein rundes Jubiläum. Vor 40 Jahren begann Friedrich Heimerer mit Schreibtechnikkursen im Landsberger Sportzentrum. Heute blickt die Schule auf 18 Standorte, davon 14 in Deutschland, und rund 200.000 Absolventen zurück. Schreibtechnik spielt dabei nicht mehr die große Rolle. Das LT hat sich mit Firmengründer Friedrich Heimerer, seiner Frau Josefine, beide Geschäftsführer, sowie ihrem Sohn Adrian über Vergangenheit und Zukunft unterhalten.

Neben dem Zweig Wirtschaft und Informatik, in dem Kaufleute und Steuerfachangestellte ausgebildet werden, sei es vor allem der Bereich Pflege, Therapie und Soziales, der derzeit nachgefragt wird. Ob Alten- oder Krankenpflege, Ergo- oder Physiotherapie, Masseur oder Sozialassistent – aufgrund des guten Rufes der Privatschule Heimerer würden die Schüler oft über Mundpropaganda kommen, mittlerweile schon in der nächsten Generation.

In den Pflegeklassen gibt es große Altersunterschiede

„Wir haben keine Schwierigkeiten, unsere Klassen voll zu bekommen“, sagt Friedrich Heimerer. Dabei handele es sich keineswegs immer um junge Menschen direkt nach dem Schulabschluss. Gerade in den Pflegeklassen gebe es große Altersunterschiede, denn Pflege werde oft auch von Quereinsteigern erlernt. „Unser ältester Schüler der Altenpflege hat die Ausbildung mit 74 Jahren begonnen, nachdem er seine Frau bis zu deren Tod gepflegt hatte“, erinnert sich Adrian Heimerer.

Der 28-Jährige arbeitet wie seine drei Geschwister Marc (45), Carolin Zech (40) und Anja Roudiere (49) in der Firma seiner Eltern mit. Er ist am Standort Landsberg für das Marketing und das Auslandsgeschäft zuständig. Dass ihre Kinder ihr Lebenswerk fortführen werden, freut Josefine (63) und Friedrich (70) Heimerer: „Wir gehen davon aus, dass sie das Unternehmen erfolgreich und mit ihren eigenen Ideen weiterführen werden.“

Aus Neugierde ging es von Landsberg in den Osten

Die Zeichen der Zeit zu erkennen sei bei den Heimerer Schulen Programm. Nach dem Standort Landsberg folgten Augsburg und München; Ausbildungen wurden auch in Kasernen der Bundeswehr abgehalten. Als diese die Kasernen in Landsberg räumte, erwarb Heimerer die Fahrschule der Bundeswehr in den Oberen Wiesen und baute sie zu einer Schule um. Weitere Standorte waren nicht geplant, doch als die Mauer fiel, trieb die Familie Heimerer die Neugier in den Osten. Bei vielen Reisen mit dem VW-Bus fanden sie neben neuen Freunden schulisches Brachland und „erwartungsfrohe DDR-Bürger, die den Errungenschaften der über sie hereinbrechenden Marktwirtschaft entgegenfieberten“, sagt Friedrich Heimerer. Heimerer Schulen wurden unter anderem in Döbeln, Oschatz, Torgau, Dresden, Zwickau, Leipzig und Berlin gegründet. München (700) und Leipzig (850) weisen heute die größten Schülerzahlen auf. „Landsberg ist mit 150 Schülern eher ein kleiner Standort, aber hier sitzt die Hauptverwaltung“, sagt Josefine Heimerer.

Schulleiter Andreas Raaf bei den Vorbereitungen zu Prüfungen in Corona-Zeiten. Bild: Jelonnek

Seit zehn Jahren gibt es auch das Kolegji Heimerer in Pristina im Kosovo, das mittlerweile 1500 Studenten besucht haben. Ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland lässt sich der Notstand an Pflegekräften in Deutschland nicht lindern, sind die Heimerers überzeugt. Deshalb werde im Kosovo auch die deutsche Sprache unterrichtet und Interessenten an Praxispartner in Deutschland vermittelt. Das werde jedoch durch die zähen Mühlen der Bürokratie sehr erschwert, bedauert Adrian Heimerer.

Keine Antwort auf die Briefe an die Politik

Der junge Mann setzt sich, auch bei Politikern aus der Region, vehement für Verbesserungen bei der Pflege ein, bislang erfolglos. „Wenn wir zu wenig Pflegekräfte haben, werden alte Menschen früher oder erbärmlich sterben“, malt er ein düsteres Bild für die Zukunft und stellt die Frage: „Wie viel sind uns die Leute wert, die nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut haben?“ Und sein Vater ergänzt: „Wir sind die größte Pflegeschule in Bayern und erhalten auf unsere Briefe trotzdem keine Antwort aus der Politik.“

Angst vor der Zukunft hat er jedoch nicht, sagt Friedrich Heimerer. Stets sei sein Handeln von Zuversicht begleitet. Und so ist der 70-Jährige auch davon überzeugt, dass im Pflege- und Therapiebereich Hochschulabsolventen mit Bachelorabschluss gebraucht werden. So sei die Berufsakademie Heimerer die jüngste Gründung. Das erste Semester wird im Sommer nächsten Jahres beginnen.

