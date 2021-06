Die Fischer und der Naturschutz

Der Bezirksfischereiverein Landsberg feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. Vorsitzender Stefan Neubauer blickt mit dem

Er ist einer der ältesten Fischereivereine Oberbayerns. Heuer feiert der Bezirksfischereiverein Landsberg sein 125-jähriges Bestehen. Die für Anfang Juni vorgesehenen Feierlichkeiten im Stadttheater wurden wegen der Corona-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Für unsere Zeitung zieht Vorsitzender Stefan Neubauer Bilanz: ein Rückblick auf die vergangenen 125 Jahre und ein Überblick über die Arbeit des Vereins.

Abgesehen von der Verlegung seiner Jubiläumsfeier sei der Verein bislang gut durch die Pandemie gekommen. Er habe schon andere schwere Krisen überstanden. Er denke dabei nur an die Folgen der beiden Weltkriege für vorangegangene Generationen, die damals große Lücken im Vereinsleben mit sich brachten, sagt Neubauer. Doch die Mitglieder hätten damals wie heute trotz aller Probleme an ihrem Verein festgehalten und sich um die Natur am Lech gekümmert. Und so sehe der Verein die Entschlossenheit seiner Mitglieder auch durch diese Krise gestärkt. Die Fischer würden auch weiterhin für die Natur am und im Lech sorgen und ihrem Hobby nachgehen.

Am 29. Februar 1896 wurde der Verein von einigen Landsberger Honoratioren mit dem Ziel aus der Taufe gehoben, die Teichwirtschaft und den Angelsport in „Landsberg und Umgegend“ zu fördern. Im selben Jahr fanden übrigens die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen statt und Landsberg hatte etwa 6000 Einwohner. In der Anfangszeit des Vereinsgeschehens dominierte laut Stefan Neubauer zwar als Vereinsziel die Förderung der Fischerei auf dem Gebiet der Teichwirtschaft, doch zeichnete sich im Laufe der Jahre immer mehr eine Zunahme der an der Angelfischerei interessierten Mitglieder ab.

Der dafür begeisterte Personenkreis blieb allerdings anfänglich noch ziemlich begrenzt. Das Geld war knapp, die Ausrüstung teuer. Es gab noch keine geeigneten öffentlichen Beförderungsmöglichkeiten, um jederzeit bequem ans Wasser zu kommen. Die Wege zum Lech und am Lech entlang sowie zum „Verlorenen Bach“ seien umständlich gewesen. „So existierte innerhalb des Vereins lange Zeit nur ein kleines, exklusives Häuflein von einigen finanzkräftigen Angelfischern“, sagt der heutige Vorsitzende. Deren Zahl schwankte später in den Jahren ab 1928 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs immer nur zwischen 20 und 50 Mitgliedern.

Ein eigentliches festes Vereinslokal gab es nicht. Man traf sich meist in solchen Lokalen Landsbergs, deren Wirte Vereinsmitglieder waren, wie beispielsweise im „Schafbräu“ oder beim Hotel „Goggl“. Zeitweise war auch der „Zederbräu“ der bevorzugte Treffpunkt für Vorstands- und Ausschusssitzungen. Der dortige Pächter, ein Südtiroler, soll nämlich einen ganz hervorragenden „Roten“ ausgeschenkt haben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch von 1945 waren nur noch wenige der alten Mitglieder dabei, die zudem den Angelsport nicht mehr ausüben durften. Die Militärregierung verbannte nämlich die deutschen Sportfischer durch eine zwei Jahre in Kraft befindliche Verordnung von den Angelgewässern. Die Besatzungsmacht behielt sich das Recht der Fischereiausübung allein vor, so Neubauer. Die Gewässer im ganzen Land wurden nun von amerikanischen Soldaten buchstäblich überlaufen. Von einer Fischhege sei keine Rede mehr gewesen. Überall sei nur Raubbau betrieben und alle legalen und illegalen Mittel zur Ausbeutung der Wasser angewandt worden, wobei auch mit Handgranaten und anderen Sprengmitteln gearbeitet worden sei. Unter diesen Umständen und aufgrund der Tatsache, dass nur noch wenige ehemalige Mitglieder am Leben waren, erlosch damals die Vereinstätigkeit laut Neubauer fast gänzlich.

Erst gegen Ende 1946 durften sich auch deutsche Fischer – allerdings auch nur mit besonderer Lizenz – wieder am Wasser sehen lassen. Einem Schreiben des späteren Vorsitzenden Wilhelm Seitz vom 30. Januar 1947 an die Bayerischen Wasserkraftwerke sei zu entnehmen, dass sich der Verein dann im Frühjahr 1946 wieder offiziell konsolidiert und neu belebt habe. Neue Mitglieder wurden jetzt aufgenommen und eine neue Vorstandschaft gebildet. Von 1950 an sei ein stetiges Anwachsen des Vereins zu beobachten. Das Interesse am Angelsport begann in immer weitere Bevölkerungskreise Eingang zu finden und auch die heranwachsende Jugend zu erfassen.

In den folgenden Jahren gelang es dem Verein, neben der seit 1896 gepachteten Lechstrecke von Kaufering bis zum Zollhaus weitere Lechgewässer von Pitzling bis zur Sandauer Brücke in Landsberg zu pachten und zwei Baggerseen auf dem Gemeindegebiet Penzing zu kaufen. Die Mitgliederzahl stieg kontinuierlich auf aktuell knapp 300 Mitglieder, davon etwa 20 Jugendfischer.

Die Fischer erlebten während dieser Jahre, wie sich „ihre“ Gewässer durch den Bau von Kraftwerken komplett veränderten. Aus einem reißenden, wilden Gebirgsfluss entstand eine Reihe von Stauseen. „Dadurch änderten sich nicht nur die Befischung, sondern auch die Voraussetzungen für den Erhalt von Flora und Fauna“, sagt Stefan Neubauer. Der Fluss habe seine Kraft zur Bildung natürlicher Strukturen für Gewässergrund und Uferbereiche verloren, die ehemals angehäuften Kiesbänke wurden zunehmend mit Sedimenten zugesetzt, sodass ihre Funktion als Laichhabitate weitgehend verloren ging.

Mit Unterstützung durch Fischereiverbände, Kommunalverwaltung und Kraftwerksbetreiber kümmern sich die Fischer laut Neubauer seitdem nicht mehr nur um die Erhaltung eines artenreichen Fischbestandes durch geeignete Besatzmaßnahmen, sondern auch mit erheblichem finanziellem und personellem Aufwand um die bestmögliche Schaffung und Erhaltung naturnaher Gewässerstrukturen durch Anlegen von Kiesbänken als Laichhabitate oder Einbringen von Totholz als Unterstand für die Fische.