vor 24 Min.

Jürgen Farenholtz verlässt das Snowdance-Filmfestival

Der Manager des Landsberger Indie-Filmfestival hört auf. Tom Bohn ist jetzt alleiniger Geschäftsführer.

Von Dominic Wimmer

Paukenschlag im Organisationsteam des Snowdance Independent Filmfestival: Managing Director Jürgen Farenholtz scheidet mit sofortiger Wirkung aus – das wurde am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Somit ist Regisseur Tom Bohn nun alleiniger Geschäftsführer des Filmvestivals, das Anfang des Jahres seinen fünften Geburtstag gefeiert hatte.

„Es war immer mein Plan, das Festival über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren in Landsberg zu etablieren. Das haben wir gemeinsam erreicht“, so Farenholtz in der Mitteilung. „Inzwischen läuft dort alles stabil und mit sehr guter Perspektive. Ich möchte mich nun wieder mehr der Arbeit in meiner Agentur zuwenden. Snowdance wünsche ich nur alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg.“

Wie geht es jetzt weiter?

Somit obliegt die Organisation der sechsten Auflage des Festivals nun Tom Bohn: „Wir danken Jürgen für sein Engagement und die Aufbauarbeit. Ohne ihn hätte es das Festival in dieser Form nicht gegeben.“ Wer für Jürgen Farenholtz nachrücken wird, bleibt offen. Die Website der Veranstalter ist aktuell zwar erreichbar, aufgrund von Wartungsarbeiten aber nicht verfügbar.

Vor der fünften Auflage des Indie-Filmfestivals hatte es bereits bei der Patenschaft einen Wechsel gegeben. Schauspieler Heiner Lauterbach hatte sich nach vier Veranstaltungen von seinem Posten als Schimrherr zurückgezogen. Für ihn war heuer Götz Otto nachgerückt.

