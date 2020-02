vor 46 Min.

Jugend soll sich Räume erobern

Aufruf für Projekt „Kunst hält Wache“

Rund um den 8. Mai will sich das Projekt „Kunst hält Wache“ mit „75 Jahre Frieden – im eigenen Land“ auseinandersetzen. 25 Künstler veranstalten ein Kunst-Event in der „Alten Wache“ im Frauenwald in Landsberg. „Ein breites, generationenübergreifendes Publikum soll dabei die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema Krieg und Frieden auseinanderzusetzen“, heißt es in der Ankündigung. Junge Menschen, Verbände, Vereine, Jugendgruppen und Schulklassen seien aufgerufen, sich zu beteiligen.

„Wir bieten Euch ein leeres Zimmer, in dem Ihr so gut wie alles machen dürft und unterstützen Euch bei Euren Ideen und der Umsetzung mit Rat und Tat“, betont der künstlerische Leiter Franz Hartmann. Erlaubt sei jede künstlerische Technik, egal, ob mit einzelnen Arbeiten oder einem ganzen Raumkonzept. Bis Ende Februar können grobe Projektskizzen eingereicht werden. „Kunst hält Wache“ wird vom 30. April bis 10. Mai jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Informationen zur Kunstaktion unter www.kunst-haelt-wache.de oder bei Moritz Hartmann: mail@moritz-hartmann.de. (lt)

