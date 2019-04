11:27 Uhr

Jugendliche fliehen mit Softairwaffen vor der Polizei

Polizeieinsatz am Dießener Bahnhof: Dort flüchteten zwei Jugendliche vor der Polizei. Einer von den beiden hatten täuschend echt aussehende Softairpistolen dabei.

Aufregung am Dießener Bahnhof: Die Polizei rückt wegen einer Schlägerei an. Dann fliehen die Beteiligten über die Bahngleise. Der Grund ist schnell klar.

Sie hatten sich zwar nicht geschlagen, aber trotzdem das Gesetz übertreten: Die Dießener Polizei hatte es am Samstagabend mit zwei alkoholisierten Jugendlichen zu tun, von denen einer zwei Softairwaffen dabei hatte.

Alarmiert worden waren die Beamten laut Polizeibericht gegen 21 Uhr wegen einer vermeintlichen Schlägerei am Bahnhof in Dießen. Als die Polizisten eintrafen, rannten ein 14-jähriger Dießener und ein 15-jähriger Uttinger vor ihnen davon. Sie versuchten über die Bahngleise zu entkommen, um die Beamten abzuschütteln. Sie wurden aber in den angrenzenden Seeanlagen gestellt.

Am Ende werden die Jugendlichen von den Eltern abgeholt

Wie sich herausstellte, hatte es keine Schlägerei gegeben. Die Beamten entdeckten jedoch, dass einer der beiden zwei täuschend echte Softairpistolen dabei hatte. Diese sind allerdings laut Polizei verboten, da es sich um sogenannte „Anscheinswaffen“ handelt, also Pistolen, die täuschend echt wirken. Sie wurden von den Beamten sichergestellt. Wegen der Softairwaffen und des ebenfalls verbotenen Überquerens der Bahngleise erwartet die beiden Jugendlichen nun eine Anzeige. Da beide deutlich alkoholisiert waren, wurden sie zur Dienststelle gebracht und anschließend ihren Eltern übergeben. (lt)

