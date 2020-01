vor 48 Min.

Jugendliche verprügeln Mann an Bushaltestelle

Die Jugendlichen beleidigten ihr Opfer und schlugen auf den am Boden liegenden Mann ein. Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann bat im Bus um Ruhe und wurde daraufhin von zwei Jugendlichen an der Bushaltestelle attackiert. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am Montag, 16.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Iglinger Straße in Kaufering ereignete.

Der Busfahrer schritt ein

Der 50-jährige Mann wurde von zwei Jugendlichen (15 und 17 Jahre alt) zunächst im Linienbus Nr. 30 beleidigt, nachdem er sie um etwas mehr Ruhe gebeten hatte. Beim Aussteigen an der Haltestelle in der Iglinger Straße schubsten die beiden den 50-jährigen laut Polizeibericht aus dem Bus, so dass dieser zu Fall kam. Anschließend schlugen und traten sie auf den am Boden liegenden Mann ein. Der Busfahrer schritt ein und half dem Mann und die Jugendlichen ließen daraufhin von ihrem Opfer ab.

Der Mann erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles und bittet vor allem die weiteren Businsassen sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden.

Themen folgen