Jugendliche wollen Schnaps aus Tankstelle stehlen

Der Plastische Chirurg Matthias Aust hat eine Klinik in Landsberg eröffnet. Auch ein Kosmetiksalon ist integriert. Ehrenamtlich arbeitet Aust bei Interplast und hilft Menschen in Krisengebieten.

Kommentar

Ruethenfest: Wer zuschaut, muss zahlen

Wer will wirklich nur zum Essen in ein Restaurant und wer wohnt wirklich in der Altstadt? Beim Ruethenfest muss man an den Eingängen genau hinschauen. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger appelliert an die Ehrlichkeit.