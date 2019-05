vor 24 Min.

Junge Frau bei Verpuffung in Wohnhaus verletzt - Hund stirbt

In einem Apfeldorfer Wohnhaus gab es am Mittwoch eine Verpuffung. Eine junge Frau wurde verletzt.

Dramatische Szenen in Apfeldorf: Am Mittwoch gibt es in einem Wohnhaus eine Verpuffung. Eine junge Frau wird verletzt. Es spielt sich auch ein Tierdrama ab.

Von Dominic Wimmer

Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Apfeldorf. Dort wurde gegen 13.45 Uhr eine Explosion gemeldet. Entsprechend groß war das Aufgebot an Kräften, das alarmiert wurde. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie eine Rauchentwicklung in Folge einer Verpuffung fest. Das teilte die Polizei vor Ort mit.

Unglück in Apfeldorf: 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht

Die 20 Jahre alte Bewohnerin sei nach Hause gekommen und habe die Rauchentwicklung festgestellt. Sie versuchte, die drei Hunde aus der Wohnung zu retten. Für ein Tier kam jede Hilfe zu spät. Die junge Frau wurde mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in eine Klinik gebracht. Die anderen beiden Hunde wurden von einer Veterinärin versorgt. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz vor.

Über die genauen Hintergründe ist derzeit nichts bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

