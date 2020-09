11:23 Uhr

Junge Männer aus Kreis Landsberg getötet: Attentäter verurteilt

In Istanbul wurde der Attentäter des Anschlags auf einen Nachtclub verurteilt. In der Neujahrsnacht 2017 tötete er 39 Menschen, darunter zwei junge Männer aus dem Landkreis Landsberg.

Von Dominic Wimmer

Fast dreieinhalb Jahre nach einem Terroranschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist der Attentäter jetzt von einem türkischen Gericht verurteilt worden. In der Neujahrsnacht 2017 wurden im Club Reina 39 Menschen getötet, darunter zwei junge Männer aus dem Landkreis Landsberg.

Mesut G. und Koray K. waren extra in die Türkei geflogen und wollten in dem Istanbuler Szene-Club ins neue Jahr feiern. Kurz bevor sie ihr Hotelzimmer verließen, machten sie noch ein Selfie vor einem Spiegel, das sie in sozialen Netzwerken veröffentlichten. Es sollte eines der letzten Fotos der beiden 28 und 25 Jahre alten Freunde sein, die aus Landsberg beziehungsweise Kaufering stammten. Wenige Stunden später waren beide Männer tot, sie starben mit 37 weiteren Menschen im Kugelhagel.

Der Attentäter bekommt einmal lebenslänglich für jedes Opfer

Ein schwer bewaffneter, maskierter Mann hatte den Club am Ufer des Bosporus gestürmt und mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnet. Bei dem Angriff kamen 39 Menschen ums Leben, 79 weitere wurden verletzt. Auf der Flucht vor dem Attentäter sprangen zahlreiche Besucher in Panik ins Wasser. Der Attentäter konnte damals entkommen, wurde aber knapp zwei Wochen später gefasst. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.

Jetzt hat ein Gericht in Istanbul Albukadir Masharipov zu 40-fach lebenslanger Haftstrafe verurteilt, also einmal für jedes Opfer und einmal für die Tat an sich. Der Usbeke soll für das Attentat verantwortlich sein. Er gestand die Tat zunächst, widerrief sein Geständnis aber und behauptete, er sei unter Folter zu der Aussage gezwungen worden. Es wird vermutet, dass Masharipov Berufung gegen das Urteil einlegt.

Der Club Reina wurde im Mai 2017 auf Anordnung der Stadtverwaltung von Istanbul aus baurechtlichen Gründen abgerissen. Die beiden aus dem Landkreis Landsberg stammenden Opfer waren kurz nach der Tat in der Türkei bestattet worden.

