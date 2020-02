vor 19 Min.

Junge Musiker wetteifern wieder in Landsberg

Plus Am Wochenende steigt der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Landsberg. Was auf die Nachwuchsmusiker zukommt und wann das Publikum in Hörgenuss kommt.

Von Romi Löbhard

Ein- und Vorspielräume sind organisiert, Juroren in ausreichender Zahl haben ihr Kommen zugesagt. Ein Helferteam ist einsatzbereit, das Programmheft gedruckt: Am Wochenende heißt es in Landsberg wieder „Jugend musiziert“. Dann steigt der Regionalentscheid.

Wenn am Samstag, 8. Februar, ab 8 Uhr der musikalische Nachwuchs aus dem Landkreis Landsberg und den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen in Landsberg eintrifft, um beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ der Region Landsberg-Schongau das Erlernte zu präsentieren, dann ist alles für einen runden Ablauf vorbereitet. Landsberg war schon öfter Austragungsort Zum fünften Mal bereits ist Landsberg Austragungsort der ersten Stufe des vom Deutschen Musikrat ausgelobten und als renommiert geltenden Wettbewerbs. Ohne tatkräftige Helfer und ohne Sponsoren, die ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, wäre eine Durchführung der arbeitsintensiven und mit großem finanziellen Aufwand verbundenen Veranstaltung kaum möglich, betont Lothar Kirsch, Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule. Er ist auch Vorsitzender des Regionalausschusses Landsberg. Seit Ende des vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen. Besonders schwierig sei dieses Mal gewesen, fachkundige Juroren in ausreichender Zahl zu finden, erzählt Kirsch. Als Grund nannte er Terminüberschneidungen. Mit dabei sind 30 Ensembles und 70 Einzelmusiker Der 57. Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist für fünf Solo- und vier Ensemblekategorien ausgeschrieben. Beim Regionalwettbewerb Landsberg-Schongau wird musikalischer Nachwuchs der Altersgruppen I bis VI (Jahrgänge 2013 bis 2003) in drei Solo- und zwei Ensemblekategorien bewertet. Knapp 70 junge Musiker haben sich in den Solo-Kategorien Klavier, Harfe und Drumset Pop angemeldet. Um die 30 Ensembles (Duo, Trio, Quartett) zeigen in den Kategorien Streicher und Bläser ihr Können. Die Zwillinge Franziska (links) und Melanie Überreiter sind beim Regionalentscheid von „Jugend musiziert“ dabei. Bild: Maximilian Hofbauer Bei allen Wertungsspielen sind Zuhörer willkommen beziehungsweise ausdrücklich erwünscht. Einzige Einschränkung: Bild- und Tonaufnahmen sind nicht erlaubt. Der Eintritt ist frei, im Wettbewerbsbüro in der Städtischen Sing- und Musikschule kann ein Programmheft erworben werden. So sieht der Fahrplan am Wochenende aus Wertungsräume und Vorspielzeiten: Vortragssaal der Städtischen Sing- und Musikschule (Klavier solo 9.40 bis 16.30 Uhr; nicht barrierefrei), Rathaussaal (Klavier solo 9 bis 16.15 Uhr), Pfarrzentrum Mariä Himmelfahrt (Klavier solo 9 bis 15.30 Uhr), Früherziehungsraum Musikschule (Drumset Pop 11.20 bis 15.30 Uhr; nicht barrierefrei), Musikraum Ignaz-Kögler-Gymnasium (Holzbläserensemble 9.30 bis 15 Uhr), Raum der Stille IKG (Harfe solo 14 bis 17 Uhr), evangelisches Gemeindezentrum (Streicherensemble, Blechbläserensemble 9.30 bis 17 Uhr). Die Ergebnisbekanntgabe mit Überreichung der Urkunden beginnt um 19 Uhr in der Aula des IKG. Ab der Altersstufe II können mit einem ersten Preis ausgezeichnete Teilnehmer zum Landeswettbewerb weitergeleitet werden. Dieser findet in Regensburg statt. Erste Landespreisträger dürfen ab Altersgruppe III zum Bundeswettbewerb (in Freiburg) fahren.

