vor 15 Min.

Junger Mann schlägt in Landsberg auf Autos ein

Beamte der Landsberger Polizei waren in der Nacht auf Samstag in der Lechfeldstraße im Einsatz: Ein junger Mann hatte dort mit verschiedenen Gegenständen auf Autos eingeschlagen.

Mit einem rabiaten 22-Jährigen hatte es die Polizei am Freitag zu tun. Er verursachte einen hohen Sachschaden an den Autos. Warum ihn die Beamten sogar auf die Wache mitnehmen mussten.

In der Lechfeldstraße in Landsberg hat ein junger Mann am Freitag kurz vor Mitternacht mit verschiedenen Gegenständen auf mehrere Neuwagen eingeschlagen. Laut Polizeibericht wurde er dabei beobachtet. Die Zeugen alarmierten die Polizei und verfolgten den Täter, bis die Beamten eintrafen.

Der 22-jährige Täter beleidigte die Beamten jedoch und weigert sich, den Tatort zu verlassen, nachdem seine Personalien festgestellt worden waren. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen. Der Schaden, den er an den Autos angerichtet hat, ist erheblich: 15.000 Euro, wie die Polizei schreibt. (lt)

Themen Folgen