Ehemann verprügelt Frau und steht jetzt in Landsberg vor Gericht

Ein 31 Jahre alter Mann muss sich vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten, weil er seine Frau regelmäßig schlägt. Der Richter erlässt beinahe noch im Gerichtssaal einen Haftbefehl gegen ihn.

Ein 31 Jahre alter Mann war offenbar nicht gerade ziemperlich, was den Umgang mit seiner heutigen Ex-Frau anbelangt. Des Öfteren rutschte ihm offenbar die Hand aus. Deshalb musste sich der Mann jetzt gleich wegen mehrerer Vergehen in Landsberg vor Gericht verantworten.