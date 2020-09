vor 34 Min.

(K)ein Plan für den Klimaschutz in Landsberg

Die Bewegung Fridays for Future demonstriert am Freitag wieder in Landsberg.

Plus Fridays for Future demonstriert am Freitag wieder in Landsberg. Und der Stadtrat diskutiert über einen Klimaschutzbeirat.

Von Thomas Wunder

Am Freitag ruft das Bündnis „ Fridays for Future“ auch in Landsberg zu einer Demonstration auf. Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ startet um 14 Uhr am Hauptplatz eine Laufdemo. Im Stadtrat hat die Fraktion der Grünen das Thema Klimaschutz auf die Tagesordnung der Sitzung gebracht. In der Diskussion über die Gründung eines Klimaschutzbeirats prallten unterschiedliche Herangehensweisen aufeinander. Während Kritiker eines solchen Gremiums fordern, endlich zu handeln anstatt zu diskutieren, wollten die Befürworter konkrete Maßnahmen und Projekte erst in dem mit Experten besetzten Beirat für den Stadtrat vorberaten.

Laut dem Antrag der Fraktion der Grünen sollten neben den Vertretern der Stadtratsfraktionen und der Verwaltung sowie dem Klimaschutzbeauftragten auch lokale Energie-, Umwelt- und Klimaschutzvereine je ein Mitglied stellen. „Momentan befinden wir uns klimaschutztechnisch noch in einem gewissen Stillstand“, heißt es in dem Antrag. Im Januar hat der Stadtrat bereits auf Betreiben des Jugendbeirats einen Klimaschutzplan mit Monitoring und die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten in der Stadtverwaltung beschlossen. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise ist die Stelle aber bislang nicht besetzt worden. Als dritte Säule sehen die Landsberger Grünen einen Klimaschutzbeirat, der den Klimaschutzplan begleitet.

Antragsteller wurden ausgebremst

Stadtrat Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) hält wenig von einem Beirat. Die Umsetzung konkreter Projekte sei wichtiger. Und da seien Antragsteller in Landsberg in der Vergangenheit zu oft ausgebremst worden. „Ich mache meine Projekte woanders im Landkreis“, sagte Weisensee, der unter anderem mit einigen Mitstreitern Windkraftanlagen errichtet hat.

„Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und etwas tun“, appellierte Hubert Schlee ( CSU) an seine Kollegen. In Sachen Klimaschutz sei es mittlerweile fünf nach zwölf. „Wir haben unsere Ziele nicht erreicht.“ Wie berichtet, hatte Schlee im Namen der CSU-Fraktion im Januar einen Antrag auf Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf einem Feld bei Friedheim gestellt. Sein Antrag wurde vertagt, um unter anderem die Wirtschaftlichkeit der Anlage prüfen zu können. Bislang wurde das Thema nicht mehr im Stadtrat behandelt. Laut Schlee ergäbe sich selbst mit der kleinsten vorgeschlagenen Ausführung der Anlage eine CO2-Einsparung von 2500 Tonnen pro Jahr. Mit dem erzeugten Strom könnten etwa 1700 Haushalte in Landsberg versorgt werden.

Stadtrat Lennart Möller (Grüne) setzt sich für einen Klimaschutzbeirat ein. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Für Jonas Pioch (Landsberger Mitte) hat ein Klimaschutzbeauftragter Vorrang vor einem Klimaschutzbeirat. „Wir brauchen zuerst einen Koordinator“, sagte er. Alexa Dorow (CSU) kritisierte, dass der Beirat nichtöffentlich tagen soll. „Mir fehlt da die Transparenz.“ Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) begründete, warum das Gremium unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen sollte. Im Beirat könnten auf Arbeitsebene Empfehlungen für den Stadtrat erarbeitet werden. „Schaufensteranträge“ seien dort nicht erwünscht. Der Beirat solle bei Projekten beraten und Entscheidungen des Stadtrats einer Art Klima-Check unterziehen. Der Klimaschutzbeirat könnte ähnlich wie der Gestaltungsbeirat arbeiten, sagte Lennart Möller (Grüne). Auch dort seien externe Experten vertreten, die in Bauangelegenheiten Empfehlungen geben.

„Lasst es uns doch einfach versuchen“, sagte Ulrike Gömmer (Grüne). Im Gegensatz zum derzeit nicht finanzierbaren Klimaschutzbeauftragten koste ein Beirat ja nur Zeit für die jeweiligen Mitglieder. Am Ende der langen Diskussion stimmte der Stadtrat mit 17:8 Stimmen für die Gründung eines Klimaschutzbeirats.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen