vor 20 Min.

Kacheln in Zinnoberrot und Avocadogrün

Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter gestalten zur 60-Jahr-Feier des SOS-Kinderdorfs Dießen ein ganz besonderes Kunstwerk.

„Roger, gibst du mir das Zinnoberrot? Fragend nimmt die junge Künstlerin aus dem SOS-Kinderdorf-Hort den Lasurtopf mit der merkwürdigen Farbbezeichnung hoch. „Keine Ahnung“, grinst Roger Kretschmann, Leiter der Kunstwerkstatt im SOS-Kinderdorf in Dießen.

Es entbrennt eine Diskussion um Farbnamen, wie Kanariengelb, Hollandblau oder Avocadogrün, während die zehn Kinder und Jugendlichen eifrig ihre selbstgestalteten Tonkacheln lasieren. Denn beim Jahresprojekt der Kunstwerkstatt, die ganz im Lichte des 60-jährigen Jubiläums des SOS-Kinderdorfes steht, gestalten die Beteiligten ein großes Mobile auf einem Betonsockel, der mit den bunten Tonkacheln geschmückt wird.

Die Kunst entsteht im Tun

„Bei Kunst entsteht etwas im Tun. Dabei ist es wertvoll, Räume offenzulassen für Dinge, die passieren“, so Kretschmann. Die Kunstwerkstatt gibt es nun schon seit mehr als 15 Jahren. Dabei konzipiert Kretschmann jährlich ein neues Projekt mit verschiedenen, immer aufs neue überraschenden Techniken, wie Materialdruck, Elektroschrottskulpturen, Holzschnitt, oder Bleistiftzeichnungen auf schwarzer Ölfarbe, die mit Aquarellfarbe koloriert wurden – eine Technik, mit der übrigens Paul Klee schon arbeitete.

Die Kinder aus dem SOS-Kinderdorf und aus der auf dem Gelände befindlichen Kindertagesstätte können sich für die Jahresprojekte jeweils entscheiden und treffen sich dann regelmäßig einmal in der Woche für zwei Stunden in den Werkstatträumen, um gemeinsam an ihrem Projekt zu arbeiten. Dass der Schaffensprozess in der Gemeinschaft stattfindet, ist Kretschmann ebenfalls wichtig.

Die Kinder stellen in der Öffentlichkeit aus

Ihre Jahreswerke konnten die Kinder und Jugendlichen dann auch schon der Öffentlichkeit präsentieren, zum Beispiel im Rahmen von Ausstellungen im Dießener Taubenturm, im AWO-Seniorenpark oder in der Sparkasse. Dieses Jahr verewigen sich die jungen Künstler sogar mit ihrer eigens gestalteten Tonkachel, die den bunten Sockel des Windspiels bilden werden. Jeder aus dem SOS-Kinderdorf darf sich an der Kunstaktion beteiligen und eine Kachel beisteuern. In einem Ferienprojekt formen Kinder für die obere Fläche des Sockels sogar noch Tonskulpturen. Zu Ehren des Jubiläums wird das Kunstwerk am Eingang des SOS-Kinderdorfs aufgestellt. Hilfestellung bei der technischen Konstruktion leistet dabei Dorfmeister Manfred Bauer.

Enthüllt wird am 3. Juni

Enthüllt wird das Monument am Sonntag, 3. Juni, nach einem 60-Kilometer-Staffellauf rund um den Ammersee. Denn Kretschmanns ebenfalls große Leidenschaft ist das Laufen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jan Volkmer entwickelte er die Idee, dass Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes zum Jubiläum eine Fackel rund um den See tragen. Anschließend findet im Rahmen eines kleinen Festes dann die Enthüllung statt.

Die Aktion wird die Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum des SOS-Kinderdorfes einleiten, das am Samstag, 9. Juni mit einem Tag der offenen Tür offiziell gefeiert wird.