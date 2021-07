Ab Samstag ist wieder Sommermarkt in Kaltenberg

Das Ritterturnier fällt zwar auch heuer wieder aus. Aber zumindest einen Markt wird es ab 3. Juli wieder rund um Schloss Kaltenberg geben.

Über 40 Marktstände, Schmankerl im Biergarten und in der Ritterschwemme: Schloss Kaltenberg lädt auch in diesem Sommer wieder an allen Juli-Wochenenden zum Flanieren, Entdecken und Verweilen ein.

Noch immer muss auf Schloss Kaltenberg das weltbekannte Ritterturnier pausieren. Doch zumindest gibt es wieder einen Sommermarkt, so die Ankündigung. „Wir haben bereits 2020 bewiesen, dass wir auf Schloss Kaltenberg Sicherheits- und Hygienekonzepte sehr gut umsetzen können“, sagt Markus Wiegand, der Sprecher des Ritterturniers. Unter den Marktständen fänden sich viele, die man so auch vom Ritterturnier und vom Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg kenne. Der Markt startet am Samstag, 3. Juli, und findet an allen Juli-Wochenenden samstags und sonntags von 11.30 bis 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Perspektiven, dass Kultur und Unterhaltung wieder möglich werden

Veranstaltungen wie der Sommermarkt seien jedoch nicht nur wichtig für die Besucher. „Auch für unsere Marktleute hat die Veranstaltung eine enorme wirtschaftliche Bedeutung“, betont Wiegand. Nach über einem Jahr Pandemie gehe es darum, Perspektiven aufzuzeigen und das Gelernte so anzuwenden, dass Kultur und Unterhaltung wieder möglich gemacht werden.

Neben den abwechslungsreichen Marktangeboten dürfen sich die Besucher des Sommermarktes auch über das kulinarische Angebot im Biergarten und in der Ritterschwemme freuen. Anfang 2020 war das neue Küchenteam mit großen Ambitionen gestartet, um dann allerdings von Corona eingebremst zu werden. (lt)

Lesen Sie dazu auch