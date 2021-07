Der Schreiner Stefan Dosch aus Kaltenberg gewinnt einen Preis

Der Kaltenberger Schreiner Stefan Dosch ist einer der Preisträger beim landesweiten Wettbewerb „Holz aus Bayern“. Der Handwerker kann mit einer Lampe überzeugen.

Der Kaltenberger Schreiner Stefan Dosch (HolzRaum) gehört zu den 14 Preisträgern des diesjährigen Landeswettbewerbs „Holz aus Bayern“. Bei der Landesgartenschau in Lindau wurde Dosch von Forstministerin Michaela Kaniber und dem Präsidenten des bayerischen Schreinerhandwerks, Konrad Steininger, ausgezeichnet, meldet das Ministerium.

Stefan Dosch hatte sich mit einer Esstischlampe mit einer Formverleimung aus massiver Räuchereiche an dem Wettbewerb beteiligt. Sie leuchtet mit zwei gegenläufigen Halbkreisen den Tisch gleichmäßig aus. Die zurückhaltenden sichelförmigen Holzleisten schweben dabei wie eine Skulptur an dünnen Stahlseilen über dem Tisch, heißt es in der Beschreibung des Werkstücks.

Holz bietet viele gestalterische Möglichkeiten

„Die prämierten Möbel zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig die gestalterischen Möglichkeiten unseres wertvollen Rohstoffes Holz sind. Gleichzeitig demonstrieren sie die Kreativität und das große handwerkliche Können unserer Schreiner“, sagte Kaniber bei der Preisverleihung.

Der Schreinerwettbewerb „Holz aus Bayern“, den das Forstministerium jedes Jahr gemeinsam mit dem Fachverband Schreinerhandwerk Bayern durchführt, stand unter dem Motto „Pure Möbel“. Die Schreiner konnten sich dabei voll und ganz auf ihren Rohstoff Holz fokussieren und dessen besondere Eigenheiten und Vorzüge zur Geltung bringen.

Fünf der 14 Preisträger erhielten auch ein Preisgeld von 1000 beziehungsweise 500 Euro. Darunter sind aus der Region Hans Aumüller aus Egenhofen und Elisabeth Brugglehner aus Jesenwang (beide Landkreis Fürstenfeldbruck). (lt)

