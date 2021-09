Löwenmarsch: Die Spendensammler wandern los

Der Löwenmarsch hat begonnen: Über 600 Wanderer sind von Kaltenberg nach Hohenschwangau unterwegs. Mit den 100 Kilometern Fußweg sammeln sie Spenden für ein Projekt in Kenia.

Es ist viel los an der Arena in Kaltenberg. Doch am heutigen Samstag sind nur vereinzelt Männer in Rüstungen zu sehen - stattdessen stehen überall Menschen in Wanderklamotten in kleinen Grüppchen zusammen. Je nach Geschmack und Ziel ausgestattet mit Rucksack, Stöcken oder nur mit dem, was in die Hosentaschen passt, warten sie darauf, dass der Löwenmarsch beginnt.

Löwenmarsch führt von Kaltenberg nach Hohenschwangau

Der wird sie 100 Kilometer weit bis nach Hohenschwangau führen, im Löwenhof des dortigen Schlosses sind sie am Ziel. Nicht alle haben sich die ganze Strecke vorgenommen, es gibt mehrere Ein- und Ausstiegspunkte. Für jeden gelaufenen Kilometer sammeln die Teilnehmenden Spenden von Bekannten, Verwandten und Arbeitskollegen, um damit das Projekt "Learning Lions" zu unterstützen, in dessem Rahmen eine IT-Schule mitten in einer Halbwüste in Kenia betrieben wird. Den Schülerinnen und Schülern soll dort durch eine Ausbildung ermöglicht werden, als IT-Fachkräfte genug Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren.

Vor dem Start um 14 Uhr lobt der Initiator des Löwenmarschs Ludwig Prinz von Bayern, der sich wie in den beiden vergangenen Jahren auch selbst auf den Weg macht, das Engagement der Helferinnen und Helfer, die sich nicht nur am Start, sondern auch an mehreren Verpflegungspunkten entlang der Strecke um die Wanderer und Wanderinnen kümmern. Unentgeltlich, betont er, sodass die ganze Spendensumme den Learning Lions zugute komme.

Ministerin Huml überreicht Learning Lions Spende des Freistaats

Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, ist die Schirmherrin der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung. Sie überreicht der Organisation in der Arena eine Spende von 600.000 Euro vom Freistaat Bayern, um das Ziel der Learning Lions zu unterstützen: Die dritte Ausgabe des Löwenmarschs soll genug Geld zusammenbringen, um Wohnungen und einen Kindergarten für die Schülerinnen und Schüler zu errichten. Die Kinderbetreuung sei vor allem wichtig, weil die Mädchen in Kenia oft schon früh Mütter werden, erklärt Ludwig von Bayern.

Um die Corona-Infektionsgefahr zu senken, werden die Teilnehmer beim Start der Reihe nach namentlich aufgerufen und machen sich Grüppchen für Grüppchen auf den Weg: Angeführt von Prinz, Staatsministerin Huml und anderen durchquert daraufhin ein langer Zug von Menschen die Arena und steuert auf das große Tor zu, dessen große Flügel sich für sie öffnen. Wie viele von den 653 angemeldeten wandernden Spendensammlern und -sammlerinnnen es bis nach Hohenschwangau schaffen, wird sich am Sonntagnachmittag herausstellen.

Lesen Sie dazu auch

Über 85.000 Euro Spenden schon vor dem Start des Löwenmarschs

Doch schon jetzt seien ohne die Förderung des Freistaats über 85.000 Euro Spenden eingegangen, berichtet Markus Wiegand, Pressesprecher von Schloss Kaltenberg. Die Bedingungen sind dieses Jahr günstig, wie auch Ludwig von Bayern betont: "Der Wetterbericht ist sensationell. Letztes Jahr hat es die ganze Nacht durchgeregnet, diesmal ist es wunderbar."