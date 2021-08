Löwenmarsch in Kaltenberg: „Einmal um die Erde“ wandern

Plus Zum dritten Mal findet der Löwenmarsch von Kaltenberg nach Hohenschwangau statt. Mit dem Spendenlauf möchte Ludwig Prinz von Bayern Geld für sein Hilfsprojekt in Kenia sammeln. Im Interview verrät er, wie es dort läuft.

Zum dritten Mal findet Anfang September der Löwenmarsch von Schloss Kaltenberg nach Schloss Hohenschwangau statt. Dabei soll Geld für die gemeinnützige Organisation „Learning Lions“ gesammelt werden. Diese unterstützt junge Menschen in der Halbwüste Turkana im Nordwesten von Kenia – einer der ärmsten Regionen Afrikas – und bildet sie kostenlos zu Programmierern, Grafikdesignern oder im Bereich Medienproduktion aus. Im Anschluss lernen sie, wie man auf internationalen Plattformen Aufträge bearbeitet, um im nächsten Schritt – ohne ihre Heimat verlassen zu müssen – den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu verdienen. Im LT-Interview spricht Löwenmarsch-Initiator Ludwig Prinz von Bayern (39) über seine Arbeit in Afrika und verrät, welcher Meilenstein bei der diesjährigen Ausgabe des Löwenmarsches erreicht werden könnte.