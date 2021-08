Kaltenberg

Mittelalter-Flair in Kaltenberg: Die Köhlerei wird zur Färberei

Magdalena Lauerer hat auf dem "Gehöft 1250" in Kaltenberg die frisch gefärbten Stoffe in die Sonne gehängt.

Plus Mittelalter-Atmosphäre gibt es in Kaltenberg heuer auch ohne Ritterturnier. Am Rande des Sommermarkts macht die Familie Lauerer in ihrem „Gehöft 1250“ mittelalterliches Leben und Arbeiten anschaulich.

Von Hertha Grabmaier

Bis Ende August ist auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg immer von Freitag bis Sonntag noch Sommermarkt. An 40 Ständen gibt es Kunsthandwerk und allerlei Mittelalter-Waren. Noch mehr eintauchen in die Zeit des Mittelalters kann man auf dem „Gehöft 1250“. Hier „haust“, fernab jeglicher Ritterromantik, der „Holzdandler“ Holger Lauerer in seiner Freizeit.

