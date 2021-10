So geht es mit der Zaunfabrik in Kaltenberg weiter

Plus Bei einem Tag des offenen Zauns strömen viele Besucher auf das Gelände der Zaunfabrik in Kaltenberg. Die Pläne für das Areal werden vorgestellt.

Was künftig auf dem Gelände der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg gebaut werden soll, stößt offenbar auf großes öffentliches Interesse. Bei einem kürzlich stattgefundenen „Tag des offenen Zauns“ kamen mehr als 200 Interessierte, berichtet der Architekt Alexander Tochtermann, der das seit 16 Jahren brachliegende ehemalige Industriegelände für den Immobilienentwickler Euroboden aus Grünwald überplanen soll.