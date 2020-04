vor 6 Min.

Kaltenberger Ritterturnier fällt dieses Jahr aus

Lange ließen sich die Veranstalter nicht in die Karten schauen - jetzt herrscht Klarheit, was mit dem Kaltenberger Ritterturnier in diesem Jahr in Zeiten von Corona passiert.

Von Dominic Wimmer

Vergangenes Jahr gab es das große Jubiläum für das größte Ritterturnier der Welt. Eigentlich hätte dieses Jahr die 41. Auflage auf Schloss Kaltenberg im Landkreis Landsberg steigen sollen, doch daraus wird aufgrund der Corona-Pandemie nichts. Das diesjährige Turnier fällt aus und wird ins nächste Jahr verschoben. Das gaben die Veranstalter am Mittwochnachmittag bekannt.

"Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff und stellt auch das Kaltenberger Ritterturnier vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist es leider nicht möglich, 2020 ein Turnier zu veranstalten, das die Zuschauer wie gewohnt hautnah und mit allen Sinnen ins Mittelalter eintauchen lässt. Das 41. Kaltenberger Ritterturnier wird daher ins Jahr 2021 verschoben", heißt es in einer Pressemitteilung. Eigentlich hätte das Turnier von 10. bis 26. Juli stattfinden sollen.

Die Veranstalter wollen kein Risiko eingehen

In der 40-jährigen Geschichte kam es noch nie vor, dass das von Prinz Luitpold von Bayern begründete Turnier auf Schloss Kaltenberg verschoben oder abgesagt werden musste. "Das verdeutlicht einmal mehr, wie einschneidend die Situation ist, die wir derzeit durchleben. Zu groß sind die Unwägbarkeiten und gesundheitlichen Risiken für Darsteller und Besucher", so die Organisatoren. „Als Veranstalter des Kaltenberger Ritterturniers haben wir das Ziel, unserem Publikum jedes Jahr aufs Neue ein unvergessliches Mittelalter-Erlebnis zu bieten. Das ist unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht möglich“, erklärt Prinz Heinrich von Bayern, Geschäfsführer des traditionsreichen Turniers. Das erhöhte Ansteckungspotenzial mit dem Coronavirus auf einer Großveranstaltung wie dieser könne man nicht verantworten.

Das passiert mit bereits gekauften Tickets

Mit allen Besuchern, die sich bereits im Vorverkauf ihre Plätze für das Turnier gesichert haben, wird der Veranstalter in den kommenden Tagen und Wochen direkt Kontakt aufnehmen, um alle Formalitäten zu klären. Das gilt auch für die zahlreichen Künstler und Darsteller. „Wir möchten uns ausdrücklich bei unserem Publikum und allen Mitwirkenden des Turniers für ihre Treue und Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Und wir freuen uns auf die Zeit, in der wir wieder sicher und unbeschwert gemeinsam ein Ritterturnier in Kaltenberg feiern können", blickt Prinz Heinrich von Bayern in die Zukunt. Die beginnt für das 41. Kaltenberger Ritterturnier am 9. Juli 2021 mit der Gauklernacht.

