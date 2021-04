Kandidat Laschet statt Söder: So reagieren Politiker aus Landsberg

Plus Wie Markus Söders Parteikollegen sowie Grüne und SPD im Landkreis die Vorentscheidung der CDU für Armin Laschet als Kanzlerkandidat bewerten. Einer hält zwei ganz andere Bewerber für besser.

Markus Söder wird wohl erst einmal nicht in die bundespolitischen Fußstapfen seiner Vorgänger als Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber treten. Denn Präsidium und Vorstand der CDU haben sich am Montag für ihren Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Wie kommt diese politische Vorentscheidung bei den Landkreispolitikern an? Wir haben bei CSU, Grünen und SPD nachgefragt – und dabei auch von einer ganz besonderen Sichtweise erfahren.

Der Landsberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling wollte sich am Mittag noch nicht abschließend äußern, wenngleich bereits durchgesickert war, dass sich das CDU-Präsidium klar für Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen hatte. „Wir sind gerade noch im Abstimmungsprozess“, machte Kießling im Gespräch mit dem LT deutlich, „es wird noch ein paar Tage dauern, bis alles aus- und abgewogen ist.“ Zwar komme es vor einer Wahl darauf an, ein gutes Programm zu haben, so Kießling, abzuwägen sei aber auch, „wer kann das als politischer Kopf verhandeln und durchsetzen“. Klar sei aber auch, dass ein CSU-Politiker nur Kanzlerkandidat werden könne, wenn dies nicht nur die CSU, sondern auch die 15 CDU-Landesverbände wollen. Das war bisher nur zweimal der Fall. 1980, als die CDU unter ihrem Vorsitzenden Helmut Kohl es Franz Josef Strauß überließ, den SPD-Kanzler Helmut Schmidt herauszufordern, und 2002, als Edmund Stoiber vergeblich gegen Gerhard Schröder (SPD) antrat.

Alex Dorow sieht "die Birne im Wesentlichen geschält"

„Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Bayer Kanzler wird“, dieser politische Erfahrungswert fiel denn auch dem CSU-Landtagsabgeordneten Alex Dorow ein. Nachdem sich die CDU-Führungsgremien für Laschet ausgesprochen hatten, sei „die Birne nun im Wesentlichen geschält“, sagte Dorow weiter. Allzu verwundert zeigte sich der Landtagsabgeordnete aus Landsberg darüber auch nicht: „Wenn man erst vor Kurzem einen neuen Vorsitzenden gewählt hat, wäre es auch ein merkwürdiges Signal, wenn man ihn jetzt wieder abserviert“, sagte Dorow. Dass Söder trotz dieser parteipolitischen Logik sein Interesse an einer Kanzlerkandidatur bekundet hat, ist für Dorow aber ebenfalls nicht verwunderlich: Er habe damit die „bleierne Schwere“, die in den vergangenen Wochen über dem Thema Kanzlerkandidatur gelegen habe, durchbrochen und Bewegung in die Sache gebracht.

Er selber, sagt Dorow, hätte sich Söder als Kanzlerkandidat gewünscht: „Weil er für frischen Schwung steht und nach so langer Zeit mit Angela Merkel neue Ideen bringt.“ Die Folgen für die bayerische Landespolitik und die CSU sieht Dorow eher positiv: „Wir sind nun um mögliche größere Unruhen herumgekommen“, erklärte der Abgeordnete mit Blick auf eine etwaige Nachfolgediskussion im Falle einer Bundeskanzlerschaft Söders.

Sie wollen also beide: Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) haben ihren Anspruch erklärt, für die Union als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl anzutreten. Das CDU-Präsidium hat eine Empfehlung für Laschet ausgesprochen. Foto: Michael Kappeler. dpa

Der frühere CSU-Landtagsabgeordnete und Staatsminister Dr. Thomas Goppel aus Eresing machte gegenüber dem LT unterdessen deutlich, er hätte sich jemand anders als Laschet oder Söder als Kanzlerkandidat gewünscht und dass die beiden ihre „ausgezeichnete“ und „zuverlässige“ Arbeit als Länderchefs fortführen würden. Goppels Favoriten wären Ralph Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, und der Europapolitiker Manfred Weber gewesen. Brinkhaus sei unverbraucht und könne gut unterschiedliche Positionen zusammenführen. Zu Weber sagt Goppel, bei diesem hätten Bundeskanzlerin Merkel und die EU-Ratsvorsitzende Ursula von der Leyen etwas gutzumachen gehabt. Weber war bei der Europawahl 2019 als Kandidat für das Amt angetreten, das dann von der Leyen bekam.

Gabriele Triebel (Grüne) warnt vor einem Machtkampf in der Union

Kurz fielen die Reaktionen bei Grünen und SPD auf die Vorentscheidung für Armin Laschet und gegen Markus Söder aus. „Wie die Union ihren Kandidaten auswählt, muss sie am besten selber wissen“, sagte Gabriele Triebel, die Kauferinger Landtagsabgeordnete der Grünen. Und sie hoffe, dass es in der Union zu keinem Machtkampf komme. „In Zeiten einer Pandemie gibt es genügend Baustellen“, betont Triebel und nennt „Impfungen, Testungen und digitale Nachverfolgung“.

SPD-Kreisvorsitzender Markus Wasserle blickt lieber auf die eigene Partei: „Wir als SPD sind froh, dass wir schon lange Klarheit haben und mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hervorragend aufgestellt sind.“ Wer bei der Union Kanzlerkandidat ist, sei für die SPD nicht maßgeblich, so der Kauferinger weiter. Es sei ohnehin der Wunsch der Basis, dass es zu einer anderen Regierung als der bisherigen Koalition komme.

