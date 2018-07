vor 45 Min.

Landsberger Lifeline-Kapitän darf vielleicht seine Mutter besuchen

Gegen Claus-Peter Reisch (mitte) wird in Malta weiter verhandelt. Nun wurde ihm ein Deutschlandbesuch in Aussicht gestellt.

Von Stephanie Millonig

Die Verhandlung gegen Claus Peter Reisch, den Kapitän des deutschen Seenotrettungsschiffes Lifeline, ist unterbrochen worden. Dem 57-jährigen Landsberger wird in Malta vorgeworfen, dass das Schiff der Dresdner Organisation Mission Lifeline nicht korrekt registriert und so nicht hätte im Mittelmeer unterwegs sein dürfen. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass der Skipper sich geweigert hatte, 234 Flüchtlinge, die er und seine Crew vor Libyen aufgenommen hatten, an die Libysche Küstenwache zu übergeben.

Das Gericht muss den Deutschlandbesuch genehmigen

Wie Reisch in einem Telefonat berichtet, wurde der dritte Gerichtstermin am Dienstag abgesagt. Ihm wurde in Aussicht gestellt, das er einige Tage seine 92-jährige Mutter besuchen darf – gegen 5000 Euro Kaution und ein Rückflugticket. Wie er unserer Zeitung sagte, kann er voraussichtlich am 16. Juli nach Landsberg kommen. Da derzeit keine Anhörung ansteht, will Reisch versuchen, einen früheren Flug zu bekommen, muss dies aber vom Gericht genehmigen lassen. Medienberichten zufolge wurde die Lifeline, die von maltesischen Behörden beschlagnahmt worden war, am Dienstag von Gerichtsgutachtern inspiziert. Nächster Gerichtstermin soll der 30. Juli sein.

