vor 39 Min.

Kapitän aus Landsberg darf mit "Lifeline" in Malta anlegen

Das Seenotrettungsschiff "Lifeline" hat 234 Flüchtlinge an Bord.

Der "Lifeline"-Kapitän aus Landsberg war mit 234 Flüchtlingen tagelang auf dem Mittelmeer gestrandet. Nun darf das Schiff in Malta anlegen.

Von Stephanie Millonig

Das Rettungsschiff "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen."

Von dem Schiff war bereits in der Nacht auf Dienstag ein Schwerkranker abgeholt und nach Malta gebracht worden. „Nächtliche Evakuierungsaktion eines Schwerkranken um 1.30“, so lautet die WhatsApp-Nachricht, die der in Landsberg lebende Kapitän des Schiffes, Claus-Peter Reisch unserer Redaktion sendete.

Das Schiff der Dresdener Hilfsorganisation lag seit Donnerstag mit 234 geretteten Menschen an Bord vor Malta und wartete darauf, in einen Hafen einlaufen zu dürfen. Italien und Malta verweigerten dies und auch Spanien wollte nicht helfen.

Flüchtlinge an Bord der "Lifeline" sind geschwächt

Es sei ein Mann mittleren Alters gewesen, berichtet der Mitbegründer der Organisation, Axel Steier in Dresden. Er sei mit einem Boot abgeholt und nach Malta gebracht worden. „Er war ein Strich in der Landschaft,“, schildert Steier die Problematik, dass die Flüchtlinge sehr ausgezehrt sind.

Sie können zwar an Bord mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden, aber bei stürmischer See werden viele dieser geschwächten Menschen – darunter vier Kinder und 70 unbegleitete Minderjährige – seekrank.

Malta prüft Ermittlungen gegen "Lifeline"-Kapitän

Malta erwägt, Ermittlungen gegen den Kapitän des Rettungsschiffes der deutschen Organisation Mission Lifeline aufzunehmen. Der habe bei der Rettung der Migranten vergangene Woche Anweisungen der italienischen Behörden ignoriert, teilte die Regierung in Valletta am Dienstag mit. (mit dpa)

