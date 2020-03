vor 7 Min.

Katharina Kittel gewinnt Publikumspreis

Landsbergerin beim Modepreis erfolgreich

Sie hat es tatsächlich geschafft. Katharina Kittel hat den Publikumspreis beim Münchner Modepreis gewonnen. Nur alle zwei Jahre verleiht die Landeshauptstadt München diesen Preis für besonders talentierte Modedesignerinnen aus einer der drei Modeschulen. Und die Landsbergerin, die bei ihrer Mutter Ruth Hecking in die Lehre ging und anschließend ihren Meister machte (das LT berichtete), gewann die Gunst des Publikums. „Eine wahnsinnig große Ehre für mich“, freut sich die 31-Jährige. Vor geladenen Gästen und ausverkauftem Rathaussaal durften am Dienstagabend alle neun nominierten Nachwuchsdesignerinnen in einer „fulminanten Modenschau“ ihre Kollektionen präsentieren. Eine unabhängige und hochkarätig besetzte Fachjury vergab die Preise.

Über das offizielle Stadtportal der Stadt München konnten Mode-Interessierte und Unterstützer bis letzte Woche ihre Stimme abgeben. „Ich bin mega überrascht“, sagt Katharina Kittel, „weil gefühlt alle anderen Social-Media-mäßig viel besser unterwegs waren.“ Unser LT-Porträt der jungen Modegestalterin und „Modellmacherin mit Schwerpunkt Entwurf“ hatte über Facebook tatsächlich noch viele Landsbergerinnen und Landsberger motivieren können, ihre Stimme für Katharina Kittel abzugeben. (felt)

Foto: Ruth Hecking

