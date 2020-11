vor 37 Min.

Katzenstreu im Papiercontainer

Ärger in Landsberg und Kaufering

Der Landkreis bietet neben der Papiertonne und den Papierbündelsammlungen der Vereine in Landsberg und in Kaufering zusätzlich frei zugängliche Papiercontainer für die Entsorgung von Papier und Pappe an. In den vergangenen Monaten mussten die Mitarbeiter der kommunalen Abfallwirtschaft aber feststellen, dass auch Restmüll, Speisereste und Verpackungen in die Container geworfen wurden.

Manche Bürger würden auch Kleintierstreu im Papiercontainer entsorgen. Vor allem in den Papiercontainern am Wiesenring in Landsberg und in der Bayernstraße in Kaufering lande häufig falscher Müll. Dort seien die „Fehlwürfe“ zeitweise so massiv, dass die Sammelware nur noch teilweise sortiert werden könne. Gesammeltes Papier sei für die Verwertung unbrauchbar oder sehr minderwertig. Diese illegalen Müllentsorgungen verursachen hohe zusätzliche Entsorgungskosten, und für die Sammelware werden geringere Verwertungserlöse erzielt, teilt das Landratsamt mit.

Die kommunale Abfallwirtschaft will die Containerplätze in nächster Zeit verstärkt überwachen und nimmt auch Hinweise auf Müllsünder entgegen. Auch das Abstellen von Abfällen neben den Papiercontainern sei eine illegale Müllentsorgung und könne mit einem Bußgeld belegt werden. (lt)

