Kaufering

vor 50 Min.

Ausgezeichnet: Kauferinger sind seit Jahrzehnten für die Marktgemeinde aktiv

Plus Kaufering zeichnet verdiente Personen mit der Silbernen Bürgermedaille aus. Die Betätigungsfelder der Geehrten sind ausgesprochen vielfältig.

Von Hertha Grabmaier

„Was Ehrenamt bedeutet, habe ich interessehalber gegoogelt und bin auf ‚Bürgerschaftliches Engagement’ gestoßen“, gestand Bürgermeister Thomas Salzberger in seiner Begrüßungsrede. Dies treffe in besonderem Maße auf zehn zu ehrende Personen zu, die mit ihrer freiwillig geleisteten Arbeit ein wichtiger Teil der Gemeinde geworden seien. Bei ihnen bedankte er sich mit der Verleihung der Silbernen Bürgermedaille in festlichem Rahmen im Brückenwirt. Neben der Auszeichnung gab es für alle eine ganz persönliche Laudatio.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen