16:41 Uhr

Kaufering: Autofahrerin übersieht anderen Wagen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Kaufering ereignet.

Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in Kaufering ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 25-jährige Autofahrerin von der Lechfeldstraße nach rechts in die Bayernstraße abbiegen.

Dabei übersah sie den von links kommenden Wagen eines 51-Jährigen. Die Autos stießen zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (lt)

