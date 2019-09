22:55 Uhr

Kaufering: Beide Kandidaten setzen auf ein Miteinander

In Kaufering wird am 6. Oktober ein neuer Bürgermeister gewählt. Bei der LT-Podiumsdiskussion stellen sich Thomas Salzberger (SPD) und Dr. Patrick Heißler (GAL) den Fragen von Moderator Dominic Wimmer und aus dem Publikum.

Von Stephanie Millonig

Nur in den hintersten Reihen sind noch einige Plätze frei: Über 500 Interessierte sind am Freitagabend zur Podiumsdiskussion der Marktgemeinde und des Landsberger Tagblatts in die Lechauhalle gekommen, um die zwei Bürgermeisterkandidaten zu erleben: Thomas Salzberger (SPD) und Dr. Patrick Heißler (GAL) wollen ins Kauferinger Rathaus einziehen und damit das Amt von Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) übernehmen, die zurückgetreten ist. Gewählt wird am 6. Oktober.

Auf dem Podium empfing LT-Redakteur Dominic Wimmer die Kandidaten mit Fragen zu den Kauferinger Topthemen und er gab auch Fragen von Bürgern weiter, die das LT in den vergangenen Tagen per E-Mmail erreicht hatten.

Beide wollen das Sitzungsgeld reduzieren

In vielen Bereichen waren die Kandidaten in ihren Antworten nicht weit auseinander, beispielsweise wollen beide an das hohe Sitzungsgeld für den Marktgemeinderat heran und wollen mehr blitzen lassen, um Geschwindigkeitsübertretungen ahnden zu lassen. Und beiden sind Gespräche mit der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg im Zusammenhang mit der Entwicklung auf dem ehemaligen Flugplatz in Penzing wichtig. Denn Kaufering ist davon betroffen: Verkehr werde durch die Gemeinde fließen, sagte Heißler.

Wie werden die Kandidaten als Bürgermeister der Wohnraumnot begegnen? Für Salzberger ist dies „sein wichtigstes Thema“. Er verwies auf den Geschosswohnungsbau im Baugebiet Lechwiesen 5 und auf ein kommunales Förderprogramm, um Wohnungen zu schaffen. Für Patrick Heißler stellt sich die Frage, „wie groß wollen wir werden“. Er fordert, dass beispielsweise in Lechwiesen 5 alle Schichten einziehen sollen.

Heißler will eine Vision für Kaufering entwickeln

Was sind für die Kandidaten die drei wichtigsten Themen? Für Heißler ist es zu allererst die Kommunikation, wie er sagte, danach legt er Wert darauf, dass Projekte wie der Bau des Feuerwehrhauses so weit gebracht werden, dass der neue Marktgemeinderat kommendes Jahr mit Konstanz weiterarbeiten kann. Außerdem müsse eine Vision für Kaufering entwickelt werden.

Auch Salzberger ist das Miteinander wichtig. Als „einmalig“ bezeichnet er es, dass mehrere Gruppierungen hinter einem Kandidaten stehen: UBV und CSU unterstützen ihn. Salzberger will die Verwaltung stabilisieren. Schon beim Thema Wohnraum hatte er angesprochen, dass es im Rathaus mehr Personal im Hoch- und Tiefbau geben müsse. Als dritten Punkt nannte Salzberger, dass er die Projekte wie Feuerwehrhaus oder Schulsanierung weiterführen wolle.

Schuldenabbau, Tempo 30, Bebauungsplan Dorf, Gewerbeflächen – zwei Stunden diskutierten die drei auf dem Podium und das Kauferinger Publikum über die Zukunftsthemen der Gemeinde. Einen ausführlichen Bericht zur Podiumsdiskussion folgt.

