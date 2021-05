Kaufering

vor 18 Min.

Biergarten-Eröffnung: Saßen in Kaufering zu viele Leute am Tisch?

Plus Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eröffnet in Kaufering die Biergartensaison. Jetzt wird Kritik an dem Termin laut.

Von Thomas Wunder

Es waren schöne Bilder. Menschen an einem Tisch im Biergarten. Maßkrüge mit Bier gefüllt, dazu eine Brotzeit. Es waren Bilder mit Symbolkraft, die am Montagnachmittag im Biergarten des Brückenwirts in Kaufering von zahlreichen Pressefotografen gemacht wurden. Doch die Botschaft der Bilder kommt nicht überall gut an. Kritik wird laut, dass Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) und die anderen Gäste am Tisch sich nicht an die geltenden Corona-Regeln gehalten haben.

