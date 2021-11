Contergan-Geschädigter aus Kaufering: Ein Schicksal und viel Positives

Plus Peter Braun aus Kaufering ist Contergan-Geschädigter. Vor 60 Jahren wurde das Medikament vom Markt genommen. Wie er trotz einer Behinderung der Gesellschaft dient.

Eine einzige Tablette hat sein Leben grundlegend geprägt. Peter Braun aus Kaufering war noch nicht geboren, als seine Mutter im Jahre 1960 das Medikament Contergan einnahm. Millionenfach verkauft, galt das Beruhigungsmittel als unbedenklich und wurde unter anderem gegen die typische morgendliche Schwangerschaftsübelkeit eingenommen. Heute ist es 60 Jahre her, seit das Arzneimittel vom Markt genommen wurde.