Kaufering: Eine Bürgermeisterkandidatin prescht vor

Gabriele Uitz will eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin aller Gruppierung für den Marktgemeinderat Kaufering. Und schlägt sich dabei gleich selbst vor. Ein Kommentar von Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Der Landsberger Landrat sagt nichts zu einer möglichen erneuten Bürgermeisterkandidatur von Gabriele Uitz (CSU) in Kaufering. 2018 hatte Eichinger Uitz sehr unterstützt. Auch der Kreisvorsitzende der CSU, Michael Kießling, hält sich in Sachen Bürgermeisterkandidat erst mal zurück. Und angesichts der sich überschlagenden Ereignisse in Kaufering ist die erste Reaktion auch Sprachlosigkeit. Allerdings: In Kaufering ist man nie vor einer Überraschung sicher. Die gewählte Bürgermeisterin tritt – auch überraschend – ab, und schon ist die unterlegene Gegenkandidatin wieder in der Gemeinde aktiv.

Der Bericht zum Thema: Gabriele Uitz möchte erneut in Kaufering Bürgermeisterin werden

Dem Kreisvorsitzenden geht es zu schnell

Dem Kreisvorsitzenden Kießling geht das alles ein wenig zu schnell. Aber, wer Gabriele Uitz kennt, weiß, sie ist keine Frau, die lange abwartet, wenn sie eine Chance sieht, in Kaufering doch noch Bürgermeisterin zu werden. Normalerweise finden Sondierungsgespräche, wer welchen Kandidaten vorschlägt oder aufstellt, zuerst mit der eigenen Partei und hinter verschlossener Tür statt. Deshalb ist die Irritation beim Kreisvorsitzenden verständlich.

Es bleibt spannend in Kaufering

Wer wie Gabriele Uitz solche Fragen frühzeitig an verschiedene Gruppierungen heranträgt, muss sich auch nicht wundern, wenn das sehr schnell publik wird, bevor es die eigene Partei so richtig mitbekommen hat. Das ist taktisch einfach unklug. Oder hatte die 50-Jährige wirklich damit gerechnet, dass alle Gruppierungen lange Stillschweigen über ihren Vorschlag bewahren?

Ihre Idee, einen gemeinsamen Kandidaten für alle Gruppierungen im Marktgemeinderat zu finden, ist generell gut. Ob Uitz das schaffen kann? Sie hatte es bei ihrer Kandidatur 2018 nicht mal in die Stichwahl geschafft und ist nach Dießen gezogen. Jetzt will sie zurück, weil eine schwarz-grüne Koalition ihre politische Heimat ist. Kießling sieht das in Sachen Koalition wohl ein wenig anders. Es ist immer spannend in Kaufering.

