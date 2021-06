Kaufering

18:51 Uhr

Eine besondere Fußball-EM für Familie Neuhaus in Kaufering

Plus Am Dienstag steigt die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich ins Turnier ein. Im Kader steht auch der Kauferinger Florian Neuhaus. So erlebt seine Familie diese spannende Zeit.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich würden Christian und Sandra Neuhaus jetzt die Tribüne aufstellen und die Leinwand vorbereiten: Eine Fußball-Europameisterschaft wird normalerweise mit der Familie und Freunden gemeinsam angeschaut. Corona macht dem jedoch einen Strich durch die Rechnung – und das ausgerechnet jetzt: Ihr Sohn Florian steht im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, und damit wird es nicht nur für sie zu einer ganz besonderen EM, die am Freitagabend offiziell eröffnet wurde.

Themen folgen