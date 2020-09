vor 33 Min.

Kaufering: Einige Montessori-Schüler tragen keine Masken

Plus In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien müssen Schüler ab der fünften Klasse auch während des Unterrichts Mundschutz tragen. An einer Kauferinger Schule gibt es mehrere Verstöße – dann liefern die Kinder Atteste.

Von Dominik Stenzel und Stephanie Millonig

Schüler müssen seit Beginn des neuen Schuljahres auf dem Schulgelände Masken tragen, ab der fünften Klasse ist der Mund-Nasen-Schutz sogar im Klassenzimmer Pflicht. Letzteres gilt in den ersten beiden Schulwochen. Wie kam diese Corona-Schutzmaßnahme an den Schulen im Landkreis Landsberg an? Das LT hat sich umgehört und dabei herausgefunden: An einer Kauferinger Privatschule weigerten sich Kinder und Jugendliche offenbar, Masken zu tragen.

Ende August verkündete Ministerpräsident Markus Söder die zweiwöchige Maskenpflicht. Der Grund: Unter den Schülern und Lehrern befinden sich viele Reiserückkehrer – das Ansteckungsrisiko sollte so lange verringert werden, bis die Inkubationszeit von zwei Wochen verstrichen ist. Wie es weitergeht, dazu wird sich der bayerische Kultusminister Michael Piazolo am Freitag äußern.

Natürlich sei von der Regelung kaum jemand begeistert, sagt Monika Zintel, die als Schulamtsdirektorin für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis verantwortlich ist. „Der Großteil akzeptiert die Regelung aber, weil sie in der momentanen Situation notwendig ist.“ Ausnahmen gibt es nur, wenn Eltern der Schulleitung glaubhaft versichern können, dass ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann. Im Landkreis sei das nur vereinzelt der Fall, sagt Zintel.

Die Schule suchte das Gespräch

Allerdings lehnten an der Montessorischule in Kaufering mehrere Schüler das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes ab. Laut Zintel sei die Schule vergangene Woche auf das Schulamt zugekommen, wie man mit der Situation umgehen solle. Das Gespräch mit den Eltern suchen, sei der Rat aus München gewesen, berichtet Monika Zintel von ihrer Nachfrage bei der Regierung von Oberbayern. Als Ordnungsmaßnahme bestehe als „härteste Reaktion“, dass ein Kind daheim bleiben müsse.

Man wolle aber nicht die Kinder verantwortlich machen und die Sache auf ihrem Rücken austragen. Seit Mittwoch liegt laut Zintel nun für jedes Kind eine Bestätigung vom Arzt vor, dass die betroffenen Kinder keinen Mund-Nasen-Schutz tragen könnten. Um wie viele Kinder es sich handelt, kann die Schulamtsdirektorin nicht sagen. Von Vertretern der Montessorischule Kaufering war gestern keine Stellungnahme zu bekommen.

Wie Schulen generell den Umgang mit Kindern regeln, die keine Maske tragen dürfen, liegt laut Monika Zintel in der Eigenverantwortung und Organisation der jeweiligen Schule.

Schulleiter und Lehrer empfangen die Schüler

„Wir sind einfach froh, dass der Schulbetrieb so regulär wie nur möglich wieder laufen kann“, sagt Rektor Christian Geus von der Grund- und Mittelschule in Weil. Mit Masken sei die Konzentration nicht so lange aufrechtzuerhalten. Vor allem in den fünf Ganztagsklassen der Mittelschule sei das zu spüren. Nur ein Kind sei wegen einer Asthma-Erkrankung von der Maskenpflicht befreit. „Außerhalb des Klassenzimmers trägt es aber ebenfalls eine Maske“, so der Schulleiter. Geus und einige Kollegen warten täglich am Eingang auf die ankommenden Schüler und auch die Klassenzimmer sind bereits ab 7.15 Uhr von Lehrern besetzt. „Wir versuchen, die Schüler immer im Blick zu haben“, sagt Geus.

Annette Ring, Leiterin der Kauferinger Realschule, betont, dass die Maskenpflicht im Unterricht eine große Belastung für Schüler und Lehrer sei. Generell werde die Regelung aber akzeptiert: „Es ist alles besser als Distanzunterricht“, lautet ihr Fazit. Einige Lehrkräfte seien auf durchsichtige Masken aus Kunststoff umgestiegen, mit denen das Atmen leichter falle.

Die Schulleiterin der Kauferinger Realschule, Annette Ring. Bild: Thorsten Jordan

„Dadurch ist außerdem ihre Mimik zu erkennen“, sagt Ring. Beim Sportunterricht seien anstrengende Übungen mit Masken kaum durchzuführen. „Auch da haben wir aber letztlich eine Lösung gefunden.“ Die Sportlehrer würden Theorieunterricht vorziehen oder mit den Kindern und Jugendlichen Yoga- und Dehnübungen machen.

Froh, wenn der Unterricht wieder ohne Maske gehalten werden kann

Ein positives Fazit zieht der Schulleiter des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG), Bruno Bayer: Die Schüler hielten sich an Hygienevorschriften und Maskenpflicht – eine Ausnahmeregelung habe niemand beantragt. Vor allem der Fremdsprachenunterricht sei in den ersten beiden Wochen eine Herausforderung. „Die deutliche Aussprache spielt dabei nun einmal eine große Rolle“, sagt Bayer. Auch wenn er die derzeitigen Maßnahmen als notwendig erachte: Am DZG seien alle froh, wenn der Unterricht wieder ohne Masken stattfindet.

Bei der Mittagsbetreuung an der Realschule in Kaufering werden Masken getragen. Bild: Thorsten Jordan

In Zeiten der Corona-Krise könnte die Maskenpflicht jedoch schnell zurückkehren: Aktuell gilt – sollte es am Freitag keine neue Direktive geben – ein Drei-Stufen-Plan. Er sieht verschärfte Hygienemaßnahmen vor, sollte die Zahl der Corona-Infektionen in einer Stadt oder einem Landkreis mehr als 35 beziehungsweise 50 pro 100000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) betragen. Im Landkreis Landsberg liegt der Wert momentan bei 11,7.

Keine positiven Testergebnisse

Laut Schulamtsdirektorin Monika Zintel gab es in den Grund- und Mittelschulen bisher keine positiven Testergebnisse. Die freiwilligen Corona-Reihentests für Lehrer würden gut angenommen: „Im Schnitt lassen sich zwei Drittel testen.“ Zwei Lehrkräfte seien allerdings als Risikopatienten vom Unterricht befreit. Eine von ihnen wird ab der kommenden Woche durch einen sogenannten Teamlehrer ersetzt, der zwar ein Hochschulstudium, aber kein Lehramtsstudium absolviert hat. „Ich bin gespannt, wie das klappen wird.“ Die Oberstudienrätin, die sich – wie berichtet – weigert, im Unterricht eine Maske zu tragen, unterrichtet laut Direktor Bruno Bayer derzeit nicht am DZG. Nähere Infos aus dem Kultusministerium zu diesem Fall stehen noch aus.

