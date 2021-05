Kaufering

15:57 Uhr

Jeder singt in Kaufering für sich am Computer

Plus Beim Gesangverein Kaufering laufen die Proben trotz des Corona-Lockdowns weiter. Ein Ehepaar singt in getrennten Zimmern. Wie das Vereinsleben am Leben erhalten wird.

Von Hertha Grabmaier

Das gemeinsame Singen hat sie einst zusammengebracht, Manfred Hrastnik, dessen Bass seit 50 Jahren den Gesangverein unterstützt, und Monika, seine Frau. Sie ist seit 45 Jahren aktiv dabei und steht gemeinsam mit Renate Heidner dem Gesangverein Kaufering vor. Nun geht das Ehepaar Hrastnik getrennte Wege, allerdings immer nur am Dienstagabend und innerhalb des Hauses.

