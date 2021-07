Kaufering: Bischof Bertram Meier trägt sich ins Goldene Buch ein

Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier ist in Kaufering aufgewachsen. Er trägt sich als Erster ins neue Goldene Buch des Marktes ein.

Im vergangenen Jahr hat der Markt Kaufering sein erstes Goldenes Buch angeschafft – jetzt gibt es den ersten Eintrag: Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier, der in Kaufering aufgewachsen ist, hat diesen ersten Eintrag vorgenommen.

Eine Feierstunde war zwar nicht möglich, angesichts der Corona-Situation, doch neben Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) sind auch der katholische Kauferinger Pfarrer Helmut Friedl und sein evangelischer Amtskollege Jürgen Nitz gekommen. „Dieser Eintrag war ja schon lange geplant“, sagte Bürgermeister Salzberger, aber aufgrund von Corona habe man ihn immer wieder verschieben müssen. Umso mehr freue er sich, dass es nun geklappt habe.

Bischof Meier ist in Landsberg aufs Gymnasium gegangen

Bischof Meier, der für den Eintrag extra einen eigenen Stift, der „etwas dicker ist“, mitbrachte, sagte, es sei ihm „als Kauferinger Kind eine Freude und Ehre“, in diesem Goldenen Buch den Anfang machen zu dürfen.

Bertram Meier ist in Buchloe geboren und wuchs in Kaufering auf. Dort besuchte er die Grundschule und machte am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg sein Abitur. Am 6. Juni 2020 wurde er in Augsburg als Nachfolger von Konrad Zdarsa zum Bischof von Augsburg geweiht.

Seiner Heimatgemeinde ist Bischof Meier aber nach wie vor sehr verbunden. „Ich habe nie die Wurzeln vergessen, die in diesen Erdboden gelegt wurden“, sagte er. Auch wenn es sich um die Lechebene handle, so „war es kein steiniger, sondern ein herzlicher Boden“.

