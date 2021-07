Kaufering: Fußballer Florian Neuhaus trägt sich ins Goldene Buch ein

Nach Bischof Bertram Meier steht der nächste Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde Kaufering fest. Fußballer Florian Neuhaus wird kommende Woche geehrt.

Am Dienstag durfte sich der aus Kaufering stammende Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier als erster ins Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen. Bereits in der kommenden Woche wird auch Fußballer Florian Neuhaus diese Ehre zu Teil. Wie die Kauferinger Verwaltung in einer Mitteilung bekannt gibt, bekommt der 24-Jährige am Mittwoch den Kauferinger Sportlerpreis verliehen und trägt sich ebenfalls ins Goldene Buch ein.

Florian Neuhaus sorgt nicht nur auf dem Fußballfeld für Furore - im vergangenen Jahre hatte auch eine großzügige Geste bundesweit für Beachtung gesorgt. Der Profi in Diensten von Borussia Mönchengladbach hat seiner Heimatgemeinde Kaufering aufgrund der Corona-Krise 250.000 Euro gestiftet.

Vor Kurzem nahm Florian Neuhaus außerdem mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft teil. Der Mittelfeldspieler wurde vom scheidenden Bundestrainer Joachim Löw jedoch nicht eingesetzt. (dst)

Lesen Sie dazu auch