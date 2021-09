Kaufering: Mädchen wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Kaufering: Eine Achtjährige läuft auf die Straße - ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Am Mittwochabend ist ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt worden, das in Kaufering auf die Straße gelaufen ist und von einem Auto erfasst wurde. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 57-jähriger Kauferinger gegen 18 Uhr mit seinem Wagen auf der Hegaustraße, als das acht Jahre alte Mädchen aus Kaufering unvermittelt hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn lief. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen, so dass das Auto das Kind am Fuß erfasste. (lt)

