Kaufering: Unbekannte hinterlassen riesige Graffiti

Unbekannte Sprayer toben sich in Kaufering aus. Sie hinterlassen riesige Graffiti an einer Lagerhalle.

Sachschaden von rund 4500 Euro haben unbekannte Sprayer an einer Lagerhalle in der Kauferinger Bahnhofstraße hinterlassen. Laut Polizei entdeckte der Objektverwalter einen 20 Meter langen und 2,5 Meter hohen Schriftzug. Das Graffiti wurde in der Zeit vom 13. August bis Freitag, 20. August, abends hinterlassen. (lt)

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Polizei Landsberg 08191/932-0 an die Polizei Landsberg zu wenden.