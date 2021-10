Kauferinger Kinder treten bei TV-Show an

Plus Die Einladung zur TV-Sendung „1, 2 oder 3“ für drei Kinder aus Kaufering kommt auf ungewöhnlichem Weg zustande.

Große Freude bei drei Kauferinger Kindern: Sie wurden ausgewählt, bei der TV-Sendung „1, 2 oder 3“ als Rateteam für Deutschland mitzumachen. Am 25. Oktober geht es für Lillith Unseld, Maximilian Schuster und Ray Lee Degen als „Team Kaufering“ nach München in die Bavaria Filmstudios, wo die Sendung mit Elton und Piet Flosse aufgezeichnet wird. Die Einladung zu der Show kam nicht auf dem üblichen Weg zustande.