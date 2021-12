Kauferinger gewinnen bei TV-Show „1, 2 oder 3“

Plus Drei Kinder aus Kaufering gewinnen bei der TV-Kinderrateshow "1, 2 oder 3" gegen Teams aus Österreich und Schweden. Im LT sprechen sie über die Sendung.

Gewonnen! Die Freude war groß beim Team Kaufering mit Lillith Unseld, Maximilian Schuster und Ray Lee Degen, das Deutschland bei der ZDF-Kinderrateshow „1, 2 oder 3“ vertreten hat und als Sieger nach Hause fahren durfte. „Ein bisschen aufgeregt waren wir bei der Aufzeichnung schon“, meint Ray nach der Erstausstrahlung der Sendung mit dem Thema „Gut gewürzt“ auf KiKa.