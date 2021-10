Kaufering

16:10 Uhr

Kontroverse Debatte um Grünfläche am Bahnhof Kaufering

Plus Der geplante Bahnhofstunnel in Kaufering soll barrierefrei zugänglich sein. Im Bauausschuss wird kontrovers um die beste Lösung gerungen.

Von Christian Mühlhause

Der Bahnhof in Kaufering soll bis zum April 2024 barrierefrei ausgebaut werden. In dem Zuge will die Gemeinde auch das Umfeld neu gestalten. Darüber, wie dieses aussehen soll, gehen die Meinungen aber auseinander, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Kauferinger Bauausschusses. Die bisher favorisierte Lösung wurde infrage gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen